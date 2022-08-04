Incendio fuera de control en vertedero de municiones de Alemania

Más de 100 elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones luchaban el jueves (4 de agosto de 2022) para contener un incendio que desencadenó explosiones y que quedó fuera de control en vertedero de municiones en el oeste de Berlín, informaron autoridades de Alemania.

El servicio de bomberos estableció una zona perimetral a mil metros del centro del incendio fuera de control, que se había extendido por 15 mil metros cuadrados del área de Grunewald, una zona boscosa con villas de lujo y lagos, así como en el vertedero sellado. Desafortunadamente, los bomberos no han podido llegar al origen del incendio debido a la serie de explosiones en el vertedero de municiones.

Un portavoz del servicio de bomberos de Alemania señala que "no hay medidas activas de lucha contra el fuego en este momento" y agregó que "la seguridad de nuestros cuerpos de emergencia es lo primero".

Más tarde, el servicio de bomberos señaló en Twitter que había solicitado un helicóptero de extinción de incendios y vehículos blindados del Ejército para ayudar a combatir el incendio fuera de control. Entre tanto, los bomberos colocaron mangueras para trasladar grandes volúmenes de agua a la zona, mientras que la policía de Alemania informó que había suministrado cañones de agua.

A tank was also brought on site in Berlin #Grunewald earlier today by the Bundeswehr to clear and cut out ways in the forest to help stop the fire. pic.twitter.com/O7akENDtqg — Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) August 4, 2022

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Cabe señalar que con frecuencia, Berlín lleva a cabo operaciones de desactivación de bombas, mientras todavía se descubren explosivos de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente por esto, el vertedero de municiones en Grunewald se utiliza para desactivar algunas de esos viejos proyectiles, además de armas y fuegos artificiales.

El vertedero de municiones lleva funcionando desde el año de 1950 y se encuentra equipado con sistemas de alarma contra incendios y un corta fuegos de varios metros de ancho. Los explosivos que se encuentran almacenados en su interior, han sido rociados continuamente con agua.

Hasta el momento, ninguna zona residencial se ha visto afectada por el incendio fuera de control en vertedero de municiones de Alemania que también lleva más de una semana haciendo frente a los incendios forestales en su frontera con República Checa.