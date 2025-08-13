Fuerte incendio consume fábrica de pinturas en Ecatepec; desalojan colonias cercanas

Hoy martes 12 de agosto, bomberos de Ecatepec trabajan para extinguir un incendio en una fábrica de pinturas ubicada en la colonia El Charco, en el Estado de México (Edomex).

Las labores para controlar el fuego se han complicado debido al tipo de materiales inflamables almacenados en el lugar, por lo que varias pipas con agua han llegado al sitio.

#AlMomento | Bomberos de #Ecatepec combaten un #incendio en una fábrica de pinturas en la colonia El Charco.



Vecinos de zonas aledañas han sido desalojados; por el momento no reportan personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el fuego.… pic.twitter.com/VfzE1afoWL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

¿Qué causó el incendio hoy en Ecatepec?

Hasta el momento, las causas que originaron el siniestro no han sido dadas a conocer oficialmente. Se espera que, una vez que los bomberos logren extinguir completamente las llamas, se inicie una investigación exhaustiva para determinar con precisión el motivo.

Por razones de seguridad, las autoridades han desalojado a vecinos en las zonas aledañas a la fábrica, con el fin de evitar riesgos mayores.

Esto se debe a la posibilidad de que, por el riesgo de una explosión, el fuego pueda propagarse hacia viviendas cercanas.

Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas ni víctimas a consecuencia del accidente, aunque los cuerpos de emergencia continúan en el lugar realizando labores de control.

Bomberos de #Ecatepec combaten un incendio esta noche en una fábrica de pinturas en la colonia El Charco.



Por el momento no se reportan lesionados. pic.twitter.com/iDr8sDYL3m — Daniel de Rosas (@danielderosastv) August 13, 2025

