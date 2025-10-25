VIDEO: Momento exacto del fuerte incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución

Esta noche se registró un fuerte incendio en un restaurante frente al Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la capital.

Momento exacto del incendio de un restaurante frente al Monumento a la Revolución en CDMX.



Ocurrió la noche de este 24 de octubre de 2025 frente al restaurante con razón social"La Soldadera" ubicado sobre la calle Plaza de la República donde un aparente corto circuito… pic.twitter.com/PiHOsnZdl1 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 25, 2025

Los hechos ocurrieron en el restaurante La Soldadera, ubicado en Avenida de la República 157. La zona ha sido acordonada por los servicios de emergencia.

Evacuan edificios tras #incendio en restaurante de la colonia #Tabacalera



Un incendio en un restaurante ubicado cerca de la Plaza de la República provocó la evacuación de clientes, edificios y negocios aledaños.



Vía @DiegoBorbollaTV https://t.co/WyS3ySJ8eT pic.twitter.com/3bD2uXUxtG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2025

El fuego fue controlado, pero ahora se encuentran en labores de enfriamiento. Al menos 500 personas fueron evacuadas, 15 personas fueron atendidas por crisis de ansiedad, ninguna de gravedad.

¿Qué causó el incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó en su cuenta de X que en la planta baja de un edificio donde se ubica el restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posteriormente se registró el incendio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción.

Como medida de seguridad, se evacuó a 50 personas del establecimiento (clientes y trabajadores), y 150 personas del penthouse del inmueble.

En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio.



Se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción.



Como medida… pic.twitter.com/CQSG5tEqHh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 25, 2025

Evacuan edificios tras incendio en restaurante en colonia Tabacalera

El establecimiento, muy cerca de la Plaza de la República, comenzó a ser evacuado, el cual presentaba un gran aforo de clientes en el momento en que se registró el incendio.

Edificios y negocios aledaños fueron evacuados, en tanto, bomberos luchan por sofocar el fuego. Al momento no hay reporte de personas lesionadas, mientras que gran parte de la colonia Tabacalera se ha quedado sin luz.

Los bomberos sacaron unos tanques de gas del restaurante, sin embargo, pese a que se sofocó el fuego en un punto de la chimenea, el punto se volvió a prender y el olor a gas aún es perceptible en la zona.

