“Maui está en cenizas”: el reporte de Villalvazo desde los incendios históricos de Hawái

Una de peores tragedias en la historia de Estados Unidos se registró recientemente en la isla de Maui, Hawái, donde murieron más de 100 personas ante los incendios forestales que no lograron ser controlados por las autoridades.

A unos días del fuego dramático que se suscitó en la isla, el periodista de Fuerza Informativa Azteca (FIA), Alejandro Villalvazo, se trasladó lo más cercano posible a la zona cero; sin embargo, los civiles ya no pueden acceder como medida de seguridad.

Video. Alejandro Villalvazo explica la tragedia de los incendios en Hawái

En un video compartido por Alejandro Villalvazo, detalló que ya no le permiten entrar a Lahaina, ya que las autoridades cerraron todos los accesos, se presume que es por la labor de identificación de cuerpos que se están realizando ahora que controlaron un 85 por ciento el incendio.

Villalvazo resaltó que los perros de cadáveres, equivalentes a los binomios caninos, ya se encuentran en la zona para encontrar a personas entre los escombros, en lo que se catalogó como una de las peores tragedias de los Estados Unidos en los últimos años.

“La penosa tarea de la identificación de los cuerpos (...) le están pidieron a la gente que se acerque para tomar muestras de ADN”, dijo el periodista, quien lamentó la muerte de las personas en Lahaina.

Por otra parte, resaltó que los hoteles y otros inmuebles se han ofrecido como albergues para todas las personas afectadas, lo que fue una muestra de solidaridad ante la tragedia que viven.

¿Qué provocó los incendios forestales en Maui?

Las causas de los incendios forestales en Maui no son del todo claras, pero los científicos aseguran que se dio por una combinación de fuertes vientos con baja humedad; sin embargo, también señalan la lenta reacción de las autoridades de la isla, quienes no actuaron a tiempo cuando los postes de luz comenzaron a caer, pues no cortaron el suministro de luz.

“Está dando lugar a estas combinaciones impredecibles o inesperadas que estamos viendo en este momento y que están estimulando estas condiciones climáticas extremas propicias para incendios”, comentó Kelsey Copes-Gerbitz, investigadora postdoctoral de la facultad de la Universidad de la Columbia Británica.

¿Qué pasa en las otras islas de Hawái?

Hawái cuenta con múltiples islas que se encuentran en estado de alerta ante los recientes incendios, por esto también mostraron empatía y se ofrecieron como voluntarios para recibir a las personas que perdieron su hogar o para aquellos que lograron escapar pero sus familiares no.