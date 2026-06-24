Rescatan a adulta mayor y 39 perros con signos de maltrato en Guadalajara, Jalisco

Una mujer adulta mayor fue rescatada por las autoridades de Jalisco, ya que tanto ella como sus 39 perros estaban en condición de abandono en una casa en la colonia Oblatos, en Guadalajara.

¿Cómo ocurrió el rescate en la colonia Oblatos?

La Fiscalía del Estado de Jalisco recibió una denuncia anónima sobre que en una finca de la capital jalisciense habitaba una mujer de la tercera edad, quien no contaba con cuidado de familiares y estaba rodeada de perros sin alimentos ni agua.

Agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios acudieron al lugar y corroboraron que al interior de la vivienda estaba la mujer y diversas mascotas en estado de maltrato y mala condición de salud.

🚔 Rescatan a una adulta mayor y a 39 caninos



Un reporte ciudadano permitió a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social intervenir un inmueble, donde se localizó a una mujer adulta en estado de abandono y a 39 perros en condiciones de maltrato. (1-3) pic.twitter.com/n2pXyiZMS6 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 22, 2026

Tras las primeras investigaciones, la Fiscalía logró obtener una orden de captura, la cual fue ejecutada el 19 de junio de 2026, aseguró la dependencia en un comunicado.

Estado de salud de la mujer rescatada en Guadalajara

Los agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Familia de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, brindaron apoyo a la mujer adulta mayor para su atención y la trasladaron a Cruz Roja, donde recibió atención médica. Las autoridades continúan las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades y garantizar la protección de la adulta mayor.

Protocolo de atención para los 39 perros asegurados

Mediante la Agencia 5 del Ministerio Público en Crueldad Animal, la Fiscalía aseguró 39 caninos, hembras y machos de raza criolla con diferentes tamaños y colores. Los animales presentaban desnutrición y diversas enfermedades dermatológicas. Fueron trasladados a la Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Guadalajara, donde reciben atención médica veterinaria y cuidados de recuperación.

