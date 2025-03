Morena restituye a exalcaldesa de Chilpancingo que fue grabada en una reunión con el grupo criminal “Los ardillos”

Norma Otilia Hernández Martínez, la exalcaldesa morenista de Chilpancingo, Guerrero, ha vuelto a ser noticia recientemente debido a su reincorporación a Morena. En julio de 2023, un video la mostró reuniéndose con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal “Los Ardillos”, lo que generó una gran controversia y llevó a su expulsión del partido en octubre de 2023. Sin embargo, tras una apelación, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió restituir su militancia, argumentando que no existían pruebas suficientes para sancionarla.

“Y pues bueno, llegó la justicia, el Consejo de Honestidad y Justicia de mi partido resolvió que me quedo en Morena, que tengo derecho a obtener mi militancia, esta militancia que ayudamos a construir con mi máximo líder Andrés Manuel López Obrador, Esta militancia que nos la ganamos en la calle, tocando la puerta para llegar a la Cuarta Transformación. Y comentarles que a mí me quedó claro que la Cuarta Transformación no es un solo hombre, no es un club de Tobi”, dijo Norma Otilia Hernández, exalcadesa morenista de Chilpancingo.

Exalcaldesa de Chilpancingo no descarta buscar una candidatura

Hernández Martínez ha negado siempre haber pactado con el grupo criminal y ha atribuido su reunión a un error de confianza, asegurando que no hubo acuerdos con ellos. Aunque fue expulsada inicialmente, su reincorporación a Morena se debe a que no fue sentenciada por autoridades judiciales federales o locales por sus reuniones con delincuentes. Ahora, Norma Otilia no descarta buscar una candidatura para diputada o para la alcaldía de Chilpancingo en el futuro.

En una reciente conferencia de prensa, Hernández Martínez anunció el lanzamiento de programas sociales a través de su organización “Amigos Ciudadanos de Guerrero” y expresó su intención de trabajar por la unidad de Morena. Además, ha mantenido comunicación con figuras políticas importantes, como el senador Félix Salgado Macedonio, con quien planea reunirse.