INE no pedirá a AMLO que evite promover marcha del domingo

Esta mañana el Instituto Nacional Electoral (INE) negó una medida cautelar, solicitada por el PRD, para que AMLO y diversos funcionarios públicos se abstuvieran de participar y difundir la marcha del 27 de noviembre y la celebración con motivo del cuarto año de gobierno.

El PRD acusó una presunta violación al principio de neutralidad de los funcionarios públicos al promover la marcha de AMLO.

Improcedente porque actualmente no hay proceso electoral en curso, la servidora pública denunciada no estuvo presente en el evento, no hay indicios de que hubiese participado en la organización del evento y porque no se tiene certeza de que vuelva a ocurrir un evento similar. 👇🏼 pic.twitter.com/J4VqExrZOe — Adriana Favela H (@adriafavela) November 25, 2022

No hay evidencia de ilegalidad, por la marcha y la celebración, al no haber procesos electorales en curso, concluyeron los consejeros al hacer un análisis de la convocatoria realizada desde el gobierno federal y diversos gobiernos estatales.

El INE específicó que no se puede prohibir la difusión de la marcha en las redes sociales de los funcionarios públicos.

INE resuelve que promover marcha no viola principio de imparcialidad

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió dos solicitudes de medidas cautelares presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), una en contra del Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del partido Morena por la posible violación a los principios de imparcialidad y de neutralidad política; y la otra con motivo de la convocatoria a participar en la marcha a celebrase el próximo 27 de noviembre.

El INE estimó, bajo la apariencia del buen derecho, que las publicaciones en redes sociales que se denunciaron sobre la marcha tienen como finalidad mostrar su simpatía respecto de la movilización a la que AMLO convocó por su cuarto informe de gobierno.

Desde las mañaneras, AMLO ha invitado a acudir la marcha del domingo 27 de noviembre con motivo de cuatro años de gobierno.