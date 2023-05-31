Armando Guadiana agradece al PT haber declinado a su favor para la gubernatura en Coahuila

Rumbo a las elecciones 2023 en Coahuila, el Partido del Trabajo (PT) anunció este martes 30 de mayo que declinaba a favor del candidato de Morena, Armando Guadiana, dejando solo al candidato que abanderaba, Ricardo Mejía.

Ante esto, en punto de las 13:00 horas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer formalmente el anuncio de la declinación.

Armando Guadiana celebra la declinación del PT

Una vez realizado el evento, Guadiana, el candidato abanderado de Morena, celebró a través de sus redes sociales la decisión del Partido del Trabajo de declinar "a favor de la unidad de Coahuila y ser parte del movimiento de la 4T en su candidatura".

Cabe recordar que, tal como el PT, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) declinó a favor de Armando Guadiana el pasado 28 de mayo, dándole la espalda a Lenin Pérez, candidato al que abanderaba.

Celebro la voluntad del @PTnacionalMX de sumarse en favor de la UNIDAD en #Coahuila. Decisión que hoy nos fortalece hacia la recta final con un solo objetivo: Lograr que llegue la #4T de “Ya Sabes Quién” a nuestro Estado. La única opción de #CambioVerdadero es #Morena. ¡Con el… pic.twitter.com/xeaI7RDaVd — Armando Guadiana (@aguadiana) May 30, 2023

Ricardo Mejía afirma que seguirá siendo candidato por el PT en las elecciones 2023 en Coahuila

Ante el pronunciamiento, Ricardo Mejía ofreció una rueda de prensa Saltillo, capital de Coahuila donde anunció que no se bajaría de la contienda electoral del 4 de junio.

De igual forma, “El tigre” Mejía señaló que ante lo acontecido, su nombre seguirá apareciendo en la boleta electoral este domingo, e hizo un llamado a la ciudadanía a seguir marcando la boleta con normalidad pues la declinación del PT a favor del candidato Armando Guadiana de Morena no tiene ningún efecto legal ni de carácter político.