¡Llegó para quedarse! El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que garantizará el voto anticipado en las elecciones Tabasco 2024, donde se renovará la gubernatura, alcaldías y las 35 diputaciones locales. ¿Quiénes podrán participar en esta modalidad?

El INE indicó que el voto anticipado, hasta el momento, está dirigido a los ciudadanos de todas las entidades federativas que entre 2018 y diciembre de este año, soliciten su trámite de credencialización y queden inscritos en la Lista Nominal de Electores rumbo a las elecciones 2024.

Esta modalidad, que se implementó en otros años como prueba piloto, es considerada por el presidente de la Comisión de Organización Electoral, Jaime Rivera, como "uno de los múltiples esfuerzos que el INE ha utilizado para maximizar el derecho humano al voto"

¿Quiénes podrán votar de forma anticipada en las elecciones Tabasco 2024?

Actualmente, el voto anticipado aplica en México para aquellos que, por alguna discapacidad o limitación física, no pueden acudir el día de la jornada electoral a alguna de las casillas que instala el INE.

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En los últimos años el INE también ha implementado una prueba piloto para las personas que se encuentran en prisión preventiva y que, al no contar con una sentencia condenatoria, conservan su derecho al voto, por lo que podrán emitir su sufragio en el periodo de votación.

"Al ofrecer la posibilidad de emitir el sufragio anticipado, el INE adoptará una medida de nivelación de suma relevancia destinada a erradicar cualquier tipo de obstáculo que impida, limite o menoscabe el ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos político-electorales de algunas personas", añade el órgano electoral en su página.

De acuerdo con la vocal ejecutiva del INE, Elizabeth Tapia Quiñones, en las elecciones Tabasco 2024 también se estarían replicando estas modalidades de votación si el Consejo General lo aprueba.

¿Qué se elegirá en las elecciones Tabasco 2024?

En las elecciones Tabasco 2024 estarán en disputa los siguientes cargos:

