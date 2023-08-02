¿Quieres seguir los pasos de AMLO? Lanzan convocatoria para aspirantes independientes en Tabasco

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para los interesados en participar como aspirantes independientes a la presidencia, una senaduría o diputación federal por Tabasco en las elecciones 2024.

La Vocal Ejecutiva del INE en la entidad, Elizabeth Tapia Quiñones, informó los plazos y requisitos que deben atender los tabasqueños que busquen postularse. El primero de ellos es presentar por escrito, en original, con firma autógrafa de la persona interesada, la carta de intención ante los órganos electorales locales.

Estas son las fechas para registrarse como aspirante independiente en Tabasco

Las personas con intención de aparecer en las boletas de las elecciones estatales Tabasco 2024, por la vía independiente, deben sujetarse a las siguientes fechas que establece el INE:



Para la Presidencia de la República hasta el 7 de septiembre de 2023.

hasta el 7 de septiembre de 2023. En el caso de la senaduría hasta el 21 de septiembre.

hasta el 21 de septiembre. Para una diputación federal la fecha límite será el 29 de septiembre.

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Aquellos que cumplan con los requisitos podrán avanzar a la siguiente fase, que consiste en recabar el porcentaje de apoyo requerido por la Ley. Esto a partir del día siguiente a la fecha en que se emita su constancia de aspirante independiente.

La Vocal Ejecutiva Elizabeth Tapia Quiñones añadió que, durante la recaudación de firmas ciudadanas, se financiarán con recursos privados, pero siempre que estos sean de origen lícito, los cuales estarán sujetos al tope de gastos, que en el caso de las elecciones estatales Tabasco será de 859 mil 267 pesos.

¿Dónde ver la convocatoria para aspirantes independientes en Tabasco?

De acuerdo con el INE, las personas que busquen alguno de los cargos en las elecciones estatales Tabasco deben revisar la convocatoria, disponible en este sitio.

Algunos de los requisitos que tendrán que reunir, según la vocal Tapia Quiñones, son el acta constitutiva de una Asociación Civil integrada, al menos, por el aspirante, la persona que ostente la representación legal y la persona encargada de la administración de los recursos de la candidatura independiente.