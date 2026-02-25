¿Y el Mundial Apá?: Gobernador de Jalisco descarta perder la sede por violencia

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, descartó de manera categórica cualquier posibilidad de que Guadalajara pierda la sede del Mundial 2026 ante la reciente ola de violencia registrada en la entidad y otros estados del país a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de sostener una videoconferencia con representantes de la FIFA en México, el mandatario estatal afirmó que no existe intención alguna de retirar sedes a México.

“Tuve una videoconferencia con el encargado de la FIFA en México. Se le informó acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres siguen completamente firmes...”, declaró el gobernador de Jalisco.

ES FALSO QUE GUADALAJARA ESTÁ EN RIESGO DE PERDER LA SEDE MUNDIALISTA⚽️🏆



Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, confirma que ninguna de las tres sedes en México están en riesgo de perder los partidos programados para el Mundial de 2026.

Violencia tras la muerte de “El Mencho”

La tensión se desató el pasado 22 de febrero, luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en distintos puntos del estado y otras regiones del país.

De acuerdo con reportes federales, los hechos violentos se extendieron a al menos 20 estados, generando preocupación internacional por la estabilidad en México a poco más de un año del arranque del Mundial 2026, que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas junto con Ciudad de México y Monterrey, albergará partidos mundialistas y encuentros de repechaje rumbo al torneo.

FIFA pidió informes internos sobre la violencia en México

Ante el contexto de violencia, la FIFA solicitó informes detallados sobre la situación de seguridad en distintas regiones del país, con especial atención en Guadalajara.

México envió a la sede central del organismo en Zúrich, Suiza, documentación que recopila los sucesos registrados entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes, con el objetivo de mantener informada a la organización y permitir un monitoreo cercano de los acontecimientos.

Fuentes vinculadas al Gobierno Federal señalaron que, hasta el momento, no existen indicios que pongan en riesgo la realización de la Copa del Mundo 2026 ni los partidos de repechaje programados en Guadalajara y Monterrey.

Infantino habla del Mundial en México: “Va a ser espectacular”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se pronunció sobre el tema y aseguró que el organismo mantiene plena confianza en México como anfitrión.

“Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular”, declaró hoy a la AFP desde Barranquilla, Colombia, en sus primeras declaraciones tras los hechos violentos.

Las palabras del dirigente refuerzan el mensaje de las autoridades mexicanas, que insisten en que la organización del Mundial 2026 continúa conforme a lo planeado y con coordinación permanente en materia de seguridad.

Guadalajara mantiene firme su papel mundialista

Con infraestructura en modernización y una agenda de eventos internacionales en puerta, Guadalajara continúa con los preparativos rumbo al Mundial. El gobierno estatal aseguró que se mantienen operativos de seguridad reforzados y coordinación con fuerzas federales para garantizar condiciones óptimas durante los eventos deportivos.

En medio de un contexto complejo por la violencia desatada tras la muerte de “El Mencho”, las autoridades buscan enviar un mensaje de certidumbre tanto a la población como a la comunidad internacional: la Copa del Mundo 2026 en México no está en riesgo.

