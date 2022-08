Inflación pone casi en la lona al Carnaval de Notting Hill de Londres.

Ubicado en un arco ferroviario en Brixton, al sur de Londres, un gran estudio alberga una tropa de plumas extravagantes y una colorida variedad de disfraces elaborados con un propósito: dar vida a un desfile de Mas Band en el Carnaval de Notting Hill de Londres que este año se enfrenta a un nuevo enemigo: la inflación.

Anunciada como la fiesta callejera más grande de Europa, el carnaval regresa durante el fin de semana festivo de agosto en Gran Bretaña después de una ausencia de dos años debido a la pandemia de COVID-19.

Este año, los desafíos que enfrentan los organizadores y participantes no son los cierres a nivel nacional, sino la inflación; el costo creciente de los bienes y los precios altísimos en medio de las presiones inflacionarias que azotan al país.

Ray Mahabir / Dir. artístico de Sunshine International Arts:

Hay algo agridulce con volver a salir, no saber con qué nos vamos a encontrar es una de las principales preocupaciones para nosotros”.

Mas Bands proporciona los disfraces para el Carnaval de Notting Hill, donde los miembros del público pueden comprar un disfraz y unirse a una banda en la ruta del desfile en el carnaval.

Mas tiene su origen en la palabra mascarada, que tiene sus raíces en la emancipación de los esclavos en el Caribe durante el siglo XIX.

Antes de su emancipación, las personas esclavizadas ridiculizaban e imitaban los elaborados vestidos que usaban sus amos en los bailes de celebración, incorporando elementos de sus tradiciones africanas, incluidos trajes hechos de materiales naturales.

Una vez que las personas esclavizadas fueron liberadas, continuaron con estas tradiciones, con el carnaval caribeño evolucionando como una fusión y mezcla de la cultura africana y europea.

Hoy la situación económica mundial y la inflación, ponen en riesgo esta fiesta, considerada el festival callejero más importante de todo el continente europeo:

“La situación económica. Ahora, todos no tienen dinero o no quieren gastar dinero porque no están seguros de lo que van a encontrar. Entonces, hay muchos problemas en torno a lo que llamamos salir de gira este año, ¿sabes?”, aseguró Ray Mahabir, Dir. artístico de Sunshine International Arts.

Ray dice que este año en partícular, los precios de todo se han duplicado. Compara la situación con la pandemia de Covid-19, una época en la que tuvo comisiones, hizo trabajos por encargo, y se dio cuenta del costo de todo, era increible, asegura. “Ahora, algo como esto, un juego completo como este te costaría casi 1000 libras esterlinas”., agrega finalmente.