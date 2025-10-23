Inflación en México se da un respiro en la primera quincena de octubre: Productos que bajaron de precio

La inflación en México registró una ligera baja para la primera quincena de octubre 2025, manteniéndose cerca del límite superior del rango establecido por el Banco de México (Banxico).

Banxico busca ubicar la inflación del país en 3% con variación de un punto porcentual; estima alcanzarlo en el tercer trimestre del 2026.

¿Cómo está la inflación en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación en México se ubicó en 3.63% en octubre 2025, cifra menor a los 3.76% registrados en el mes de septiembre 2025.

Mientras que la inflación subyacente, considerada una mejor parámetro para medir los precios, aumentó a 4.24% para las dos primeras semanas de octubre.

En la primera quincena de octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 141.608 y representó un aumento de 0.28% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/bb4s8bvJy6 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 23, 2025

Productos que bajaron de precio en la primera quincena de octubre 2025

El INEGI compartió la lista de los 10 productos que bajaron de precio para la primera quincena de octubre 2025, impactados por la cifra de inflación, pero ¿cuáles son?



Tomate verde

Naranja

Aguacate

Papa y otros tubérculos

Limón

Chile serrano

Jitomate

Plátanos

Huevo

Pollo

Por el contrario, los alimentos y servicios que aumentaron de precio fueron: Electricidad, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, servicios profesionales, cebolla, taxi, carne de res, restaurantes y similares, así como las loncherías, fondas, torterías y taquerías, junto con la vivienda propia.

¿Cómo impacta la inflación en México?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.

Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.