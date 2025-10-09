¡Inflación en México se acelera! Sube a 3.76% en septiembre 2025; así afecta a los ciudadanos

¿Qué pasa con la economía del país? La inflación en México registró un ligero aumento para septiembre 2025 por segundo mes consecutivo, manteniéndose por debajo del límite de Banxico.

La cifra se aleja del rango objetivo del Banco de México, que busca ubicarla en 3% con variación de un punto porcentual; estiman alcanzarlo en el tercer trimestre del 2026.

¿Cómo está la inflación en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación en México se ubicó en 3.76% en septiembre 2025, cifra mayor a los 3.57% registrados en el mes de agosto 2025.

Por su parte, la inflación subyacente del país, considerada un mejor parámetro para medir los precios, incrementó a 4.28%.

Mientras que la no subyacente, se ubicó en 2.02% para el noveno mes del año.

En septiembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 141.197 y representó un aumento de 0.23% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.76%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

¿Qué productos fueron impactados por la inflación en México?

En el último reporte del INEGI, se compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron su precio al ser impactados por la inflación en México. durante el mes de septiembre, ¿cuáles son?



Chiles serrano

Tomate verde

Cebolla

Primaria

Otras frutas

Universidad

Por el contrario, los productos que bajaron de precio durante el noveno mes del años son: Servicios profesionales, aguacate, lechuga y col, así como naranja, papas y otros tubérculos, junto con plátanos.

¿Cómo impacta la inflación en México?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.



Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.