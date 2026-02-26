¿Los tienes en tu cartera? Estos son los billetes más falsificados en México; cómo identificar ejemplares falsos

La falsificación de billetes se ha convertido en un grave problema en México, poniendo en riesgo el bolsillo de miles de familias, por ello, es importante identificar la autenticidad del dinero en efectivo, pero ¿cuáles son los ejemplares más falsificados? Estos dice el Banco de México (Banxico).

Estos son los billetes más falsificados en México

El Banco de México (Banxico) reveló que durante el 2025 se detectaron alrededor de 292 mil 673 piezas falsas, entre billetes y monedas. Estos fueron los billetes más falsificados durante el año pasado:



500 pesos - 148 mil 652 piezas falsas.

100 pesos - 73 mil 875 piezas falsas.

200 pesos - 56 mil 153 piezas falsas.

1,000 pesos - 73 mil 875 piezas falsas.

50 pesos - 5 mil 797 piezas falsas.

20 pesos - 426 piezas falsas.

Por su parte, las monedas más falsificadas en 2025 fueron las de 10 de pesos, con 970 piezas, y la de 5 pesos, con 95 unidades clonadas.

¿Cómo identificar los billetes falsos?

Al recibir dinero en efectivo, es importante conocer los elementos de seguridad para poder identificar los billetes falsos; estos son los pasos para reconocerlos:



Textura: El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico.

Relieves: Toca la superficie de los billetes, asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad.

Marca de agua: Pon el billete a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras.

Otros elementos: Si ponemos el billete a contraluz se podrá identificar el hilo microimpreso, el hilo de seguridad, la venta transparente y el folio creciente.

Parte de atrás: Verifica que los elementos cambien de color, así como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

Banco de México tuvo que hacer una aclaración, la realidad aumentada no es un elemento que sirva para determinar que los billetes son auténticos

¿Qué hacer si recibo un billete falso?

Si al pagar recibes un billete falso, se recomienda llevarlos a la ventanilla de cualquier banco, para que sean marcados y enviados al Banco de México (Banxico), esto como un protocolo para verificar si el ejemplar es real o no.

En caso de que el billete sea falso, este será retenido para evitar su uso y se entregará un “Recibo de retención de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos”, anotando la denominación, el número de folio y fecha de emisión.

¡Atención! El valor de los billetes falsos NO se devolverá a los usuarios, pues al no ser emitidos por Banxico no tiene un valor monetario.