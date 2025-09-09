¡Inflación en México se dispara! Se ubica en 3.57% para agosto 2025

La inflación de México registró un aumento para agosto 2025 más de lo esperado, después de que Banco de México desacelerara el ritmo e los recortes en la tasa de interés del país.

La nueva cifra de inflación, se aleja del rango objetivo de Banxico, que busca ubicarla en 3% más menos un punto porcentual.

¿Cuál es la inflación actual de México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación en México se ubicó en 3.57% en agosto 2025, cifra mayor a los 3.51% registrados en el mes de julio.

Mientras que la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir el trayecto de precios, registro un aumento del 4.23%.

En agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.867 y representó un aumento de 0.06% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.23% subyacente… pic.twitter.com/3cqJBhwcrP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2025

¿Qué productos subieron de precio en agosto 2025?

¿Te toca hacer el súper? Se compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron sus costos, impactados por la inflación en México para el octavo mes del año, pero ¿cuáles son?



Chile Serrano

Tomate verde

Cebolla

Cigarros

Universidad

Detergentes

Carne de res

Por el contario, los productos que bajaron de precio durante el mes de agosto 2025 son: Chayote, jitomate, cine, transporte aéreo, aguacate, plátanos, junto con otras verduras y legumbres.

¿Cómo impacta la inflación en México?; Así afecta a los consumidores

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:



Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.

Reducción del poder adquisitivo

Endeudamiento y menor capacidad de ahorro

Impacto en negocios

Efectos macroeconómicos

Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.

