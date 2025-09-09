¡Inflación en México se dispara! Se ubica en 3.57% para agosto 2025
La inflación en México aumentó más de lo esperado para el mes de agosto, alejándose del rango objetivo de Banxico; productos que subieron de precio.
La inflación de México registró un aumento para agosto 2025 más de lo esperado, después de que Banco de México desacelerara el ritmo e los recortes en la tasa de interés del país.
La nueva cifra de inflación, se aleja del rango objetivo de Banxico, que busca ubicarla en 3% más menos un punto porcentual.
¿Cuál es la inflación actual de México?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que la inflación en México se ubicó en 3.57% en agosto 2025, cifra mayor a los 3.51% registrados en el mes de julio.
Mientras que la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir el trayecto de precios, registro un aumento del 4.23%.
En agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.867 y representó un aumento de 0.06% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2025
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.23% subyacente… pic.twitter.com/3cqJBhwcrP
¿Qué productos subieron de precio en agosto 2025?
¿Te toca hacer el súper? Se compartió la lista de productos, alimentos y servicios que subieron sus costos, impactados por la inflación en México para el octavo mes del año, pero ¿cuáles son?
- Chile Serrano
- Tomate verde
- Cebolla
- Cigarros
- Universidad
- Detergentes
- Carne de res
Por el contario, los productos que bajaron de precio durante el mes de agosto 2025 son: Chayote, jitomate, cine, transporte aéreo, aguacate, plátanos, junto con otras verduras y legumbres.
¿Cómo impacta la inflación en México?; Así afecta a los consumidores
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos
Recordemos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su objetivo es medir la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa de los hogares mexicanos.