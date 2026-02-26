VIDEO: ¿Recibiste una llamada del supuesto “nuevo líder” del CJNG? El tipo de extorsión que acecha a la CDMX; este es el modus operandi

En los últimos días, algunas personas en la Ciudad de México, aseguraron haber recibidos llamadas del supuesto “nuevo líder” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que se les ofrece seguridad y protección a las víctimas, aprovechándose del miedo de los ciudadanos tras los ataques por la muerte de “El Mencho”, un tipo de extorsión que afecta a la CDMX.

Así es la llamada del supuesto “nuevo líder” del Cártel Jalisco Nueva Generación

Primero, el delincuente se presenta como Jorge Garza, el supuesto “nuevo líder” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asegurando que puede ofrecerles la seguridad en la Nápoles en CDMX.

“Soy el comandante, Jorge Garza, cabeza y mando del Cártel Jalisco Nueva Generación. Soy el nuevo lider a cargo en el lugar de “El Mencho” y vengo a ofrecer seguridad y respeto a toda la gente de la CDMX”, dicen en la llamada.

Después de la presentación, le explican a los usuarios que para poder brindarles seguridad y protección, es necesario pagar una cuota para mantenerlos protegidos por alrededor de 4 a 5 años.

En caso de recibir una llamada del CJNG, se le pide a los ciudadanos no entrar en pánico y colgar de inmediato, además de NO depositar el dinero que piden los supuesto delincuentes.

🚨 El cinismo de la extorsión: "nuevos líderes" del CJNG llaman a ciudadanos en la CDMX. Tras la caída de "El Mencho", la delincuencia organizada busca llenar vacíos de poder mediante llamadas de extorsión a habitantes de colonias como la Nápoles. Un sujeto identificado como… pic.twitter.com/5cR3vFMnaY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

Reportan 4 tipos de extorsión en la CDMX; estas son las alcaldías más afectadas

Los casos de extorsión en la capital del país, se han intensificado en los últimos meses, convirtiéndolo en un grave problema para las y los millones de ciudadanos que viven en la capital del país, pero ¿cuáles son y qué alcaldías son las más afectadas?

Extorsión presencial: El delito que acecha a los negocios de 11 alcaldías en CDMX

El Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirmó que se tienen identificados 4 tipos de extorsión en la CDMX durante enero 2026.

La extorsión presencial, ocurre cuando los delincuentes se presentan en un negocio y entregan una amenaza al propietario de forma verbal o escrita al propietario del establecimiento, pidiéndoles el famoso “cobro de piso” o una “cuota de protección”.

Tan solo en enero 2026 se han abierto 31 carpetas de investigación en 11 alcaldías de la Ciudad de México.

Estas son las alcaldías con mayor número de extorsiones de “cobro de piso”: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztacalco, Tláhuac y Benito Juárez.

Este es el modus operandi de la “tentativa de extorsión presencial”

La tentativa de extorsión presencial, es cuando los delincuentes acuden físicamente a un lugar para amenazar a una persona; sin embargo, no logra concretar el delito, quedándose sin el “beneficio económico”.

Este tipo de extorsión cuenta con alrededor de 26 carpetas de investigación en al menos 11 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con más casos de este tipo son: Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A, Madero, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Milpa Alta, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras.

¿Llamadas sospechosas? Así es la extorsión por medios digitales en CDMX

La extorsión por otros medios, principalmente se realiza de manera digital o a través de terceras personas, aquí el delincuente no da la cara y utiliza otros medios para sembrar miedo y obtener dinero.

Este delito ha sumado alrededor de 84 casos en la Ciudad de México. Estas son las alcaldías más afectadas: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Xochimilco, Tláhuac, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Milpa Alta.

Intentos de extorsión digital: Estas son las alcaldías afectadas por este delito

Por su parte, la tentativa de extorsión por otros medios, ocurre cuando el delincuente intenta intimidar a la víctima a través de los canales digitales o telefónicos; sin embargo, fracasan en su intento de obtener el dinero o el beneficio exigido.

En enero 2026 se abrieron alrededor de 26 casos de extorsión. Estas fueron las alcaldías más afectadas por este delito: Coyoacán, Iztapalapa, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc, Xochimilco, Iztacalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

¿Qué hacer si fuiste víctima de extorsión en México?

Si fuiste víctima de extorsión telefónica o de otro tipo, lo primero que hay que hacer es tratar de guardar la calma, además de asegurarse que sus familiares, amigos o conocidos estén a salvo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) recomienda a las y los mexicanos levantar una denuncia en la Dirección de Atención a Casos de Secuestros y Extorsión. Así puedes hacerlo:



Comunícate al: 55 5242 5034. Se brinda atención las 24 horas del día.