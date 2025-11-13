Influencer canadiense denuncia estafa “Buenas noches, Cenicienta” en Brasil; así operan

Un influencer canadiense, Cameron Golinsky, alertó a través de redes sociales sobre ser víctima de la estafa conocida como "Buenas noches, Cenicienta" durante su viaje a Río de Janeiro, Brasil. El hecho ocurrió el 26 de octubre de 2025 y generó gran preocupación por el aumento de este tipo de delitos contra turistas extranjeros en Brasil.

El Modus Operandi: Así es la estafa “Buenas noches, Cenicienta”

La estafa “Buenas noches, Cenicienta” es similar a lo conocido como “goteras” en México: consiste en drogar a la víctima para dejarla inconsciente, permitiendo que los delincuentes roben sus pertenencias o cometan agresiones.

En el caso de Cameron Golinsky, relató: “Me drogaron para dejarme inconsciente, me robaron todo el dinero y el teléfono, y las pruebas sugieren que fui víctima de agresión sexual”. Al despertar, dos días después, se encontró desnudo en la habitación donde se hospedaba.

Proceso Judicial: Un sospechoso identificado y orden de arresto pendiente en la Comisaría de Copacabana

El caso fue formalmente denunciado el 28 de octubre de 2025 en la Comisaría 12 de Copacabana. La Policía Civil confirmó que uno de los presuntos responsables ya fue identificado y tiene una orden de arresto pendiente.

Actualmente, las autoridades realizan un análisis detallado de las cámaras de seguridad y llevan a cabo investigaciones forenses para esclarecer los hechos. Cameron fue sometido a un examen médico tras la denuncia.

Secuelas y pérdidas: Cameron Golinsky perdió acceso a cuentas bancarias y regresa a Vancouver en busca de apoyo

Golinsky perdió acceso a sus cuentas bancarias y correos electrónicos, comprometidos tras el robo. El influencer planea viajar a Los Ángeles para recuperar sus cuentas bancarias y evaluar las pérdidas económicas. Posteriormente, regresará a Vancouver para recibir apoyo familiar y profesional.

Este no es el primer caso de víctimas de la estafa “Buenas noches, Cenicienta”. En agosto de 2025, un turista reportó que pidió más de 60 mil reales, más de 207 mil pesos mexicanos, después de que consumó una bebida ofrecida por delincuentes en Copacabana.

En julio de este año, un turista italiano denunció ante la policía que fue presuntamente drogado y asaltado en Ipanema. Los delincuentes le robaron un teléfono celular, una mochila y se hicieron transferencias bancarias por 19 mil 910 euros, poco más de 424 mil pesos mexicanos.