¿Listos para la Navidad? Llega el icónico árbol al Centro Rockefeller en Nueva York; mide 23 metros

El abeto noruego de este año, que ya fue colocado en la plaza del Centro Rockefeller en Manhattan, trae consigo un despliegue de cifras impresionantes que consolidan esta tradición como un evento mundial.

- Mide alrededor de 23 metros de altura.

- Su decoración es de más de 50 mil luces LED multicolores de bajo consumo.

- La Estrella tiene una punta adornada por el arquitecto Daniel Liebeskind, que está cubierta con tres millones de cristales de Swarovski y pesa más de 400 kilos.

El árbol más grande que ha honrado la plaza midió 30 metros (en 1999, proveniente de Killingworth, Connecticut).

¿Quién donó el árbol de Navidad este 2025?

Este año, quien donó el árbol fue la familia Russ o específicamente Judy Russ.

Lo donaron desde East Greenbush, Nueva York. Es una localidad ubicada en los suburbios de Albany, a unos 240 kilómetros al norte de Manhattan.

El árbol tiene alrededor de 75 años de edad y ha estado en la propiedad de la familia Russ durante más de 60 años.

La tradición es que el árbol es donado por familias que suelen tener un abeto noruego ya demasiado grande para su propiedad.

¿Quién y cuándo inició la tradición?

La tradición del árbol del Centro Rockefeller se remonta a los días de la Gran Depresión y fue iniciada por trabajadores de la construcción:



Inicio (1931): El primer árbol fue un modesto abeto balsámico de 6 metros colocado por los trabajadores que estaban construyendo el Rockefeller Center. Lo decoraron con guirnaldas hechas a mano y papel, como un gesto para levantar el ánimo en medio de la difícil época económica



This Meet the Tree Day, visitors stepped inside a world of holiday wonder.

¿Cuándo es la ceremonia de apertura?

La ceremonia del encendido de luces que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en Nueva York, será el miércoles 3 de diciembre.

El evento suele comenzar alrededor de las 7:00 p.m y el encendido ocurre a las 8:00 p.m (hora local). La ceremonia es gratuita y atrae a miles de espectadores, además de ser transmitida en vivo.

Tras la exhibición, que se extiende hasta principios de enero, el árbol es reciclado y su madera es donada a la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity para la construcción de viviendas asequibles.