Una escalofriante trama que pudo haber sido sacada de una película de intriga sucedió en Colombia. Las autoridades de dicho país detuvieron a una mujer, conocida como “gotera”, ya que se encargó de drogar a hombres a quienes conocía por aplicaciones de citas para robarles dinero y hasta un automóvil.

Se trata de Melisa Porras Domínguez, quien engañó a varios hombres con falsas promesas sobre una supuesta relación seria, para después usar medicinas para animales y robar sus pertenencias.

Modus operandi: Así usaba la “gotera” medicamentos veterinarios para drogar a sus víctimas

El modus operandi de Melisa Porras consiste en crear perfiles falsos en diversas plataformas para conseguir citas en línea, con el fin de pactar reuniones con los pretendientes y conocerse en persona.

Sin embargo, lo que parecía ser una cita romántica para obtener una relación sentimental, terminaba en crimen. Y es que en cierto momento de los encuentros, la mujer les brindaba una bebida mezclada con medicamentos veterinarios, lo que dejaba inconscientes a las víctimas.

Contactos por aplicaciones de citas que terminaron en hurtos, pusieron al descubierto el actuar ilegal de Melisa Porras Domínguez, una mujer que, utilizando perfiles falsos, se ganó la confianza de, al menos, 11 hombres. La Fiscalía obtuvo pruebas que indican que los convenció de… pic.twitter.com/kXx02rI9E4 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 13, 2025

El botín: Transferencias, objetos de valor y 400 millones de pesos robados

Ya con ello, la mujer comenzaba a robar todo lo que encontraba en los hombres: celulares, dinero en efectivo, objetos de valor y hasta llegaba a hacerse transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de sus víctimas.

La Fiscalía de Colombia estima que la mujer pudo robar tan sólo 400 millones de pesos colombianos, un equivalente a casi 2 millones de pesos mexicanos en el periodo de julio de 2023 y enero de 2025.

Las autoridades informaron que Melisa Porras Domínguez quedó detenida después de recibir 11 denuncias de igual número de afectados en diferentes puntos de Bogotá, la capital colombiana.

La Fiscalía General de la Nación emprendió la investigación respectiva y logró identificar a la probable responsable, quien está en prisión preventiva. La detenida se declaró culpable de los delitos de hurto calificado y agravado, así como por hurto por medios informáticos y semejantes.

Después de dicha confesión, un juez penal de Bogotá sentenció a Porras Domínguez a una pena de 14 años de prisión, señaló la Fiscalía en un comunicado.

