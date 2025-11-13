Se escondían en Sinaloa: Caen dos por homicidio del exrector de Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de Humberto Becerril Acoltzi, exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), quien fue privado de su libertad horas antes en el municipio de Apetatitlán en octubre de 2025.

El exrector fue levantado, junto con otra persona, en su propia casa, sin embargo, no se supo de ambos hasta la madrugada cuando fueron localizados sus cuerpos en la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Presuntos implicados en asesinato de exrector de Tlaxcala estaban en Sinaloa

Los probables responsables son Kimberly “N”, de 27 años de edad, y Alfredo “N”, de 21 años, quienes se encontraban en Sinaloa y fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía de Sinaloa informó que estarían relacionados con los hechos ocurridos el 2 de octubre pasado, donde fueron localizados sin vida dos cuerpos en un predio y una de las víctimas fue identificada como exrector de la reconocida universidad de esa entidad.

Kimberly “N” y Alfredo “N” fueron detenidos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, mediante labores de investigación e inteligencia. Ambos serán puestos a disposición del Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, autoridad que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Grupo armado entró a la casa del exrector en Tlaxcala

Los reportes de los hechos indican que el 1 de octubre, un grupo armado irrumpió en el domicilio del exrector, ubicado en Belén Atzitzimititlán, de donde también se llevaron a su acompañante, identificado como César Alejandro “N”.

Las personas además saquearon la casa, llevándose al menos tres vehículos. Ante ello, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en la zona, pero horas más tarde se tuvo el reporte de dos cuerpos abandonados a 4 kilómetros de donde desapareció Humberto Becerril.

Asesinos dejaron mensaje junto al cuerpo del exrector

Información de vecinos señala que los cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda abandonada en la calle Claude Monet, junto a la colonia San Miguel 3.