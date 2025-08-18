De Camilo Ochoa a Gail Castro: Influencers de Sinaloa asesinados en lo que va del 2025

Sinaloa enfrenta en 2025 una ola de violencia que también ha alcanzado a influencers y creadores de contenido. Varios de ellos han sido asesinados, luego de ser señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa y sus facciones “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

¿Quiénes son los influencers de Sinaloa asesinados en 2025?

Entre las víctimas de este año sobresalen nombres como el de Camilo Ochoa, quien fue acribillado la noche del sábado 16 de agosto dentro de su vivienda en Morelos, pero ¿quiénes más han sido víctimas de la guerra que se libra en Sinaloa?

Justin Paul, conocido como “El Pinky”

El 10 de enero de 2025, el cuerpo de Justin Paul, conocido en redes sociales como “El Pinky”, fue encontrado en la carretera La Costerita, al sur de “El Pinky”.

Tenía 22 años y a través de su canal “Los Plebes de Barrancos” compartía videos de bromas que le permitieron ganar gran cantidad de seguidores. Según los primeros informes, el youtuber fue hallado cerca de un motel, con evidentes huellas de violencia y heridas de bala.

Adal Peña Urquidez, alías “El Tata”

Conocido como “El Tata”, fue asesinado a balazos el 23 de enero de 2025 en el estacionamiento de la Plaza Vancouver, ubicada al norte de la ciudad de Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando Peña salió de un gimnasio, y en ese momento fue atacado por un grupo armado.

Adalberto Peña tenía más de 171 mil seguidores en Instagram y era conocido por sus contenidos en redes sociales relacionados con rutinas fitness.

Víctor Manuel, alías “El Brasileño”

Conocido en redes sociales como “El Brasileño”, Víctor era un joven mecánico y creador de contenido en TikTok con más de 13,000 seguidores en la plataforma.

La víctima solía compartir videos relacionados con la reparación y venta de motocicletas, además de ofrecer consejos y mostrar su taller mecánico, pero el 22 de marzo de 2025, “El Brasileño” fue privado de su libertad por un grupo armado en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán.

Cinco días después, el 26 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Antonio Toledo Corro, con evidentes signos de violencia y heridas de bala.

Camilo Ochoa Delgado, “El Alucín”

Camilo Ochoa fue asesinado el 16 de agosto en Temixco, Morelos, luego de que un hombre armado ingresó a su domicilio y le disparó en múltiples ocasiones antes de escapar.

Ochoa había ganado notoriedad en México por entrevistas en las que hablaba de manera abierta de su relación con líderes criminales y había sido vinculado anónimamente con el Cártel de Sinaloa.

El influencer también fue conocido por haber sido exconvicto en 2015, tras ser sorprendido en posesión de armas pertenecientes al Ejército.

Influencers víctimas de la violencia en Culiacán en 2024

Los asesinatos de estos creadores de contenido en Sinaloa no comenzaron en 2025, ya que en 2024, la lista de víctimas ya había marcado un precedente alarmante.



Juan Carlos, conocido como “ El Chilango Culiacán.

Miguel Vivanco, apodado “ El Jasper”

Leobardo Aispuro Soto, alias “El Gordo Peruci”, fue asesinado el 9 de diciembre de 2024 al sur de Culiacán.

Creadores boletinados en Sinaloa; ¿tenían nexos con el narco?

En enero de 2025, el nombre de Camilo Ochoa, junto con el de otras figuras conocidas, apareció en volantes que fueron arrojados desde una avioneta en distintos puntos de Culiacán, bajo la leyenda: “El Cártel de los Sapitos, ¿lo reconoce?”.

Estos papeles señalaban a más de una decena de influencers como “El Jasper”, “El Alucín”, Markitos Toys y Peso Pluma, de presuntos nexos con “Los Chapitos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa fundada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De esa lista, al menos cuatro ya han sido asesinados en los últimos meses, sin que hasta ahora las autoridades hayan confirmado quiénes estarían detrás de los volantes ni la veracidad de los supuestos nexos señalados.