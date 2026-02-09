SIP exige liberación de Ernesto Medina y Kamil Zayas, creadores de “El Cuartico”, en Cuba

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) encendió las alarmas este lunes tras confirmar la detención arbitraria de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez en Cuba. Ambos son los rostros detrás de El4tico (El Cuartico), un proyecto audiovisual independiente que se había convertido en una ventana crítica para analizar la dura realidad dictatorial que vive la isla .

El organismo hemisférico calificó estos arrestos como una nueva y grave violación a la libertad de expresión, exigiendo al régimen de La Habana la liberación inmediata de los comunicadores y el cese del hostigamiento contra quienes piensan diferente.

Así fue el arresto de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez

El operativo policial se ejecutó el pasado 6 de febrero en la ciudad de Holguín. Según reportes de medios independientes como 14ymedio, agentes de seguridad del Estado allanaron las viviendas de Medina y Zayas, incautaron sus equipos electrónicos y los trasladaron al centro de Instrucción Penal conocido localmente como "Todo el mundo canta", un lugar señalado por activistas como centro de interrogatorios coercitivos.

Lo más impactante del caso es que Kamil Zayas ya sabía que iban por él. Anticipándose a su captura, dejó programado un mensaje que se difundió en redes sociales apenas horas después de que se lo llevaran:

"Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal... He hablado siempre sin odio... Declaro que esta detención es arbitraria, cobarde, previsible", dejó escrito Zayas, exigiendo respeto al debido proceso, pues su único "crimen" fue pensar con cabeza propia.

🔴📣 #CUBA | La SIP expresa su alarma por la detención de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, dos ciudadanos que han abierto un espacio independiente de expresión, análisis y opinión sobre los principales problemas que afectan a la población. https://t.co/qXhn4EglY2 — SIP • IAPA (@sip_oficial) February 9, 2026

SIP señala intolerancia y miedo al pensamiento crítico

La reacción de la SIP fue contundente. Pierre Manigault, presidente del organismo, señaló que encarcelar a quienes generan espacios de debate solo refleja la "intolerancia del régimen cubano" frente a cualquier manifestación de independencia intelectual.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, puso el dedo en la llaga sobre el contexto en el que ocurren estas detenciones.

"No puede existir libertad en un país donde se responde con arrestos a la opinión", afirmó Ramos, destacando que proyectos como El4tico cumplen una función vital para la ciudadanía, especialmente en medio de una crisis humanitaria agravada por apagones de más de 20 horas diarias que azotan al oriente de la isla.

Denuncian detención arbitraria de influencers del colectivo “El 4tico” en Cuba

El delito de informar en Cuba

El4tico, lanzado en 2022, no era un medio de confrontación violenta, sino un espacio de conversación sobre problemas sociales y económicos; sin embargo, su labor incomodó al poder.

Este caso se suma a la denuncia que la SIP realizó a finales de enero sobre una escalada de represión en la isla, donde el "andamiaje legal" se utiliza para criminalizar el periodismo y sofocar cualquier intento de deliberación pública que se salga del guion oficialista.