Lluvias provocan derribos, cortes de luz y lodo en escuelas y hospital del Estado de México

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones, desbordamientos y daños en el sur del Estado de México. En San Pedro Tenayac, municipio de Temascaltepec, la corriente derribó las bardas de dos escuelas secundarias y el lodo ingresó a los salones.

Daños en infraestructura educativa y servicios básicos en el Edomex

Autoridades locales y personal de las escuelas trabajan para evaluar la magnitud de los daños y asegurar las instalaciones antes de cualquier retorno de estudiantes y docentes. Personal de Protección Civil realiza recorridos para identificar riesgos estructurales y remover el lodo acumulado en patios y aulas.

Además, varias zonas se quedaron sin energía eléctrica y sin servicio de telefonía, lo que dificultó la comunicación durante la emergencia.

Reportan inundaciones en el hospital regional de Tejupilco

En Tejupilco, las lluvias también provocaron inundaciones en el hospital regional, lo que obligó al personal a realizar labores para evitar mayores daños y mantener la atención médica.

Alerta en Naucalpan por el desbordamiento del río Hondo

Cabe recordar que en días anteriores, los habitantes de Naucalpan temen que el incremento en el caudal del río Hondo ponga en riesgo sus viviendas.

Y es que el incremento en la corriente ha causado que lleve grandes cantidades de badura.