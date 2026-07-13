Docente pierde la vida dentro de oficinas de la SEP en Hidalgo; así ocurrió la emergencia

Leonor García Moreno, docente y auxiliar administrativa adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, falleció la mañana de este lunes 13 de julio en el interior de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEP H) en Pachuca.

Esto se sabe sobre la muerte de la maestra Leonor García en oficinas centrales de la SEP Hidalgo

En conferencia con los medios de comunicación, Natividad Castrejón Valdez, titular de la SEP en Hidalgo , confirmó la muerte de la docente y cuáles fueron las causas del deceso.

"Un personal de servicio, que tiene su centro de trabajo en las oficinas centrales. Ella estaba con un permiso médico, hoy se reintegró al trabajo y, lamentablemente, en la primera hora de instancia en la secretaría, perdió el sentido, llegaron los paramédicos y, por desgracia, falleció la señora Leonor", confirmó en conferencia con los medios el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez.

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Cuerpos de emergencia confirmaron fallecimiento de maestra tras alerta de emergencia en la SEP

La situación movilizó de inmediato al personal que se encontraba en las oficinas centrales de la SEP Hidalgo, quienes solicitaron apoyo mediante el número de emergencias mientras se activaban los protocolos internos para atender el incidente.

Minutos después arribaron paramédicos al edificio con el objetivo de brindarle atención prehospitalaria; no obstante, pese a los esfuerzos realizados para estabilizarla, la mujer fue declarada sin signos vitales en el lugar, por lo que las autoridades confirmaron el fallecimiento dentro de las instalaciones.

La información permitió aclarar las primeras versiones que comenzaron a difundirse tras la movilización registrada durante la mañana en el complejo administrativo.

⭕️|| El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, confirmó que la mañana de este lunes una docente perdió la vida al interior de las oficinas de la SEPH en Pachuca.

La trabajadora de la educación, identificada como Leonor, presentó complicaciones de… pic.twitter.com/AaOm7UJQZS — Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 13, 2026

SEP Hidalgo envía mensaje de condolencias

Después de confirmar el fallecimiento de la docente, la SEP de Hidalgo también difundió un mensaje dirigido a la familia, amistades y compañeros de trabajo de Leonor García Moreno a través de sus canales oficiales.

En el pronunciamiento, la dependencia expresó sus condolencias por la pérdida de quien se desempeñaba como auxiliar administrativa adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, además de manifestar su solidaridad con sus seres queridos durante este momento.

El mensaje también deseó fortaleza para la familia y reconoció la trayectoria de la trabajadora dentro de la institución.

Tras concluir la atención médica, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes al interior de las oficinas para documentar lo ocurrido y dar seguimiento al procedimiento establecido en este tipo de casos.