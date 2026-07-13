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Vivió lo suficiente para contar el horror: Pamela Yajaira murió tras ser quemada viva en Juárez, Nuevo León, por un hombre que conoció en redes

Pamela Yajaira fue encontrada sin vida luego de haber sido quemada viva por un hombre en Juárez, Nuevo León; antes de fallecer logró contar el horror que vivió.

Vivió lo suficiente para contar el horror: Pamela Yajaira murió tras ser quemada viva en Juárez, Nuevo León, por un hombre que conoció en redes

Escrito por: Jimena Romero

Fue Pamela Yajaira, una joven de 25 años, quien vivió horas de terror antes de fallecer Juárez, estado de Nuevo León. Ella solo había salido a una fiesta, aunque, quienes la invitaron, tenían otras intensiones.

Lamentablemente, la joven fue víctima de feminicidio tras ser quemada en carne viva; su último aliento lo dio para hablar con autoridades sobre lo que le había sucedido.

Pamela Yajaira fue invitada por redes sociales

Pamela Yajaira Alvarado Galván, salió de su casa el pasado 10 de julio con la ilusión de asistir a una reunión.

Un hombre, a quien apenas había contactado mediante las redes sociales, la invitó a una supuesta fiesta en el municipio de Guadalupe.

Fue después de tenerla en sus manos que dos sujetos la privaron de su libertad.

Quemaron viva a Pamela

Los agresores trasladaron a la joven hacia otro punto fuera de la fiesta. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, los dos hombres le rociaron gasolina en la ropa y el cuerpo para después prenderle fuego de forma directa.

Al ver que la víctima todavía estaba inconsciente por las llamas y el dolor, los sujetos la subieron a un vehículo para deshacerse de ella.

Policías locales encuentran a Pamela en una terracería

Elementos de la policía municipal de Juárez hacían un recorrido de vigilancia cuando vieron a la joven tirada en un camino de terracería, dentro de los límites de la colonia Lomas del Sol.

A pesar del estado crítico en el que se encontraba, Pamela Yajaira reunió fuerzas para hablar con las autoridades y explicarles la manera en que ocurrieron los hechos.

Pamela Yajaira falleció en un hospital

Paramédicos trasladaron de emergencia a la víctima hacia el Hospital General de Juárez para recibir atención especializada.

Los médicos reportaron que presentaba quemaduras graves en el 90% de su superficie corporal. A pesar de los esfuerzos del personal de salud por salvarla, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento el pasado sábado 11 de julio.

Fiscalía investiga una quinta como posible escena del crimen

De manera extraoficial se dio a conocer que las autoridades ubicaron una quinta cercana al camino de terracería, la cual es inspeccionada bajo la sospecha de ser el lugar exacto donde los presuntos responsables hicieron el ataque, el cual ya se investiga como feminicidio.

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