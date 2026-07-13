Vecinos localizan 25 perros y gatos sin vida en El Salto, Jalisco; apuntan a veterinaria sospechosa

Los vecinos de la colonia El Castillo, en El Salto, Jalisco, reportaron el hallazgo de una gran cantidad de perros y gatos muertos en un predio cercano al Periférico Nuevo.

Hallazgo de animales muertos en El Salto: esto es lo que sabemos

Policías municipales acudieron primero al lugar y encontraron bolsas de plástico que contenían los restos de 25 animales. Los forenses estimaron que los cuerpos tenían entre tres días y una semana de fallecidos.

“Recibimos un reporte donde nos mencionaban que había varios caninos occisos en este libramiento; arribamos inmediatamente al lugar donde nos damos cuenta que hay más de 25, entre ellos, 19 perros y aproximadamente cinco gatos”, explicó Jaqueline Arias, de Protección Animal El Salto. Personal de la organización y las autoridades trabajan para identificar a los animales y notificar a posibles dueños.

🔴 #IMPORTANTE | Un cementerio clandestino de mascotas fue localizado por autoridades municipales en El Salto, sobre periférico Nuevo a la altura de la colonia del Castillo. En el sitio fueron encontrados 25 animales sepultados de manera irregular: 19 perros y seis gatos, todos… pic.twitter.com/IgpYEKJqJN — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 10, 2026

Investigan posible clínica veterinaria involucrada en el caso

Peritos forenses, apoyados por la Fiscalía de Jalisco, observaron en los cuerpos señales que podrían corresponder a procedimientos de eutanasia. Afirmó que los dueños recibían “cualquier cosa” después de la supuesta cremación de las mascotas.

“Todos tienen la marca de la eutanasia; entonces se cree, en coordinación con Fiscalía y de ciencias forenses, que vienen de alguna clínica en particular que está ofreciendo el servicio de eutanasia de cremación, a los dueños y les entregan cualquier cosa y los perritos lamentablemente los arrojaban aquí”, mencionó Arias. Las autoridades investigan esa línea para dar con los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Los 30 restos de animales localizados en Periférico Oriente y la Col. del Castillo en El Salto se mantienen en cámaras frigoríficas en el municipio de Zapopan para continuar con las investigaciones.



Con información: @jlorecita27 pic.twitter.com/RUHmpKQspg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 11, 2026

Reincidencia en El Castillo: el hallazgo previo de mascotas muertas hace 10 meses

Las autoridades y activistas recordaron un incidente similar en el mismo sitio hace 10 meses, cuando localizaron alrededor de 40 animales. Protección Animal de El Salto describió que entre las mascotas sin vida encontradas están gatos naranjas, perros bulldog blanco con gris, un chihuahua, un pastor belga, un pomerania y un pug. Arias destacó que, si los vecinos han llevado mascotas con estas características en las últimas semanas, se contacten con las autoridades.

Personal forense aseguró los cuerpos para la investigación y la Fiscalía de Jalisco coordina las diligencias periciales. Las autoridades esperan localizar a los responsables y determinar si una clínica veterinaria u otro servicio incurrió en la entrega y abandono de animales en ese sitio.

