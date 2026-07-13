Guía de turistas que murieron en las grutas de Chichicazapan en Puebla no tenía registro ante Sectur

La tragedia ocurrida en las grutas de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan, Puebla, sigue revelando nuevos detalles. El gobierno estatal confirmó que el guía que encabezó la expedición donde murieron cuatro personas no estaba registrado ni acreditado ante la Secretaría de Turismo (Sectur) federal ni ante la Secretaría de Turismo del estado.

El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que el hombre identificado como Josué Mendoza Méndez no figura en el padrón oficial de guías de turistas ni como prestador de servicios turísticos autorizado, por lo que ahora las investigaciones buscarán determinar las responsabilidades del caso.

¿Por qué el guía de las grutas de Chichicazapan está bajo investigación?

De acuerdo con las autoridades, el recorrido incumplió las condiciones establecidas para este tipo de actividades.

Protección Civil de Puebla reveló que el guía llevó al grupo mucho más allá de los 200 metros permitidos para recorridos turísticos comerciales dentro del sistema de cuevas. Los cuerpos fueron localizados aproximadamente a cuatro kilómetros de la entrada, en una zona de difícil acceso con pozas profundas, acantilados y una cascada de 15 metros de altura.

La Ley General de Turismo establece que la Sectur es la autoridad encargada de emitir las normas para actividades de turismo de aventura, como el espeleísmo y la exploración de cuevas.

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¿Por qué se suspendieron las labores de rescate en Cuetzalan?

Las condiciones climáticas complicaron la operación de rescate. Protección Civil explicó que extraer un solo cuerpo requiere alrededor de 21 horas de trabajo, considerando cuatro horas para llegar al sitio y cerca de 17 horas para trasladarlo hasta la salida debido a la complejidad del terreno.

Las lluvias redujeron el tiempo seguro para trabajar dentro de la gruta a entre 10 y 12 horas por jornada. Además, un grupo de diez rescatistas y especialistas en espeleología quedó momentáneamente atrapado mientras instalaba cuerdas, por lo que las maniobras fueron suspendidas hasta que existan mejores condiciones.

El gobernador Alejandro Armenta informó que el gobierno estatal mantiene contacto permanente con los familiares de las víctimas para brindarles apoyo e informarles sobre el avance de las labores.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió la tragedia y determinar si hubo negligencias durante la expedición.

Las autoridades señalaron que el operativo de recuperación de los tres cuerpos que permanecen dentro de la cueva se reanudará cuando las condiciones meteorológicas permitan un ingreso seguro para los equipos de rescate.