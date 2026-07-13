Alerta sanitaria en Tamaulipas: Denuncian plaga de pulgas y garrapatas en clínica del IMSS de Matamoros

¿Una nueva crisis de salud? Trabajadores de la salud denunciaron una plaga de pulgas y garrapatas al interior de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros, Tamaulipas, lo que pone en riesgo al personal y los derechohabientes.

La plaga de fauna nociva ocurre en las instalaciones de la Unidad Médica de de Atención Ambulatoria Número e39 del IMSS en Matamoros.

Mapaches provocan la plaga: IMSS activa protocolos de desinfección en la clínica

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que la plaga de pulgas y garrapatas en la clínica de Matamoros se debe a la presencia de mapaches al exterior de la unidad.

Debido a la plaga de fauna nociva, autoridades especiales aplicaron los protocolos de limpieza y desinfección con el objetivo de proteger la salud de los pacientes y el personal que trabaja en la clínica del IMSS en Matamoros.

"Personal de Conservación detectó la presencia de fauna nociva en el interior de la unidad (...) De forma inmediata se aplicaron los protocolos de seguridad e higiene establecidos por la institución", explicó la clínica en un comunicado publicado en redes sociales.

Trabajadores de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 39 del @Tu_IMSS en Matamoros denunciaron la presencia de pulgas y garrapatas en las instalaciones.



El instituto reconoció la presencia de fauna nociva, la relacionó con mapaches en el exterior y aseguró que ya aplica… pic.twitter.com/uYskArs7sh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Sin personas afectadas: Controlan la plaga de insectos en la clínica

Afortunadamente, la plaga no dejó pacientes ni trabajadores de la salud o administrativos con afectaciones o riesgos en su salud, por lo que la situación pudo ser controlada a tiempo.

Por otro lado, el Instituto Mexicanos del Seguro Social aclaró que se mejorarán las medidas preventivas para evitar la propagación de este tipo de plagas.

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