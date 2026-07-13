¡Sobreviven de milagro! Avioneta se desploma en Apodaca, Nuevo León

Una avioneta de la empresa Aerus sufrió un percance la tarde de este lunes cuando se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

El incidente dejó tres personas lesionadas, quienes fueron rescatadas por cuerpos de emergencia y trasladadas a un hospital. De acuerdo con la aerolínea, ninguno de los ocupantes se encuentra en riesgo.

¿Qué pasó con la aeronave de Aerus en Apodaca?

El accidente ocurrió alrededor de las 14:45 horas durante la fase de llegada del vuelo ZV165, que cubría la ruta Piedras Negras-Monterrey.

La aeronave, con matrícula XA-RFD, descendió de forma precautoria a unos 2.5 millas náuticas al norte del Aeropuerto Internacional de Monterrey, cerca de la carretera Miguel Alemán, a la altura del río Zacatequitas.

Una aeronave se desplomó en el municipio de Pesquería, #NuevoLeón.



Protección Civil del Estado informó que tres tripulantes resultaron lesionados y confirmó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/GfwaN9rgDl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Protección Civil de Nuevo León confirmó el reporte poco después de las 15:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de rescate de los tres niveles de gobierno.

¿Quiénes resultaron lesionados en el accidente?

Los lesionados fueron identificados como Diego Elías Galván Maña, Ingrid Valenzuela Martínez y Enrique Berra Mellado.

Durante las maniobras de auxilio, los rescatistas liberaron al piloto, quien había quedado prensado tras el impacto. Posteriormente, los tres ocupantes fueron trasladados al Doctors Hospital East, donde permanecen bajo valoración médica.

La empresa Aerus informó que a bordo de la avioneta viajaban un pasajero y dos integrantes de la tripulación, quienes se reportan fuera de peligro.

Además del rescate, personal de Protección Civil desplegó un operativo para controlar un derrame de combustible generado por el percance y evitar riesgos adicionales. El sitio permanece bajo resguardo y las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el aterrizaje de emergencia.

Aerus aseguró que colabora con las autoridades y que dará a conocer nueva información conforme avance la investigación.

