Cacería en el Aeropuerto de Monterrey: Guardia Nacional ya va tras taxis por aplicación

El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM), proyectado como una de las principales puertas de entrada para los visitantes del Mundial 2026, también se encuentra bajo los reflectores debido a denuncias de hostigamiento contra conductores de taxis por aplicación.

Según pudo documentar el medio regiomontano El Horizonte, elementos de la Guardia Nacional ya realizan los operativos de inspección y sanción, a pesar de que existe un amparo judicial vigente que debería permitirles operar.

De acuerdo con Uber México, desde agosto de 2025 un Tribunal Colegiado ordenó el cese de estos operativos, pero en la práctica, los conductores siguen siendo interceptados en las terminales A, B y C, una sitiación que tiene en extremo conflicto a los conductores, ya que en este aeropuerto no hay áreas específicas para el ascenso de pasajeros, lo que obliga a los operadores a utilizar zonas generales, donde son vulnerables a multas y retenciones.

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-Sancionan con cualquier pretexto: hostiga la Guardia Nacional a ubers en el Aeropuerto de #Monterrey❗️



-Enroque en #NuevoLeón: trasciende la salida de Martha Herrera; llegaría Félix Arratia🔄



Más en la versión digital… pic.twitter.com/8f0w9QBdpo — El Horizonte (@ElHorizontemx) March 24, 2026

Tarifas de hasta 1,500 pesos: El costo para el usuario en Monterrey

La restricción a las plataformas digitales no solo afecta a los conductores, sino que impacta directamente en la economía de los turistas y locales. Al limitar la competencia, los usuarios se ven obligados a utilizar taxis concesionados con tarifas que resultan significativamente más elevadas:



Taxis oficiales: Los precios oscilan entre los 600 y 1,500 pesos dependiendo del destino, según informa el diario.

Los precios oscilan entre los dependiendo del destino, según informa el diario. Plataformas digitales: Un viaje equivalente taxis por aplicación puede costar entre 400 y 500 pesos, por lo que es hasta un 150% más económico.

El conflicto legal persiste debido a que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sostiene que la resolución judicial no autoriza explícitamente la carga de pasajeros, sino que solo limita acciones "excesivas".

Sigue la disputa en el AICM… y los afectados son los usuarios



Mientras taxis concesionados y plataformas pelean por el servicio, miles de pasajeros terminan pagando tarifas más altas y con menos opciones.



⚠️ La disputa no solo encarece el traslado… también limita la libertad… pic.twitter.com/agXILfo3ai — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

AICM: Azteca Noticias reporta afectaciones y "cacería" contra conductores de app

La problemática no es exclusiva del norte del país; Azteca Noticias ha documentado una situación similar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde la "cacería" de conductores ha arreciado desde el pasado 12 de marzo de 2026.



Operativos y multas: En la capital, la Guardia Nacional realiza entre 10 y 12 infracciones diarias , con multas que pueden alcanzar los 80 mil pesos (75,000 a 80,000 pesos incluyendo corralón).

En la capital, la Guardia Nacional realiza entre , con multas que pueden alcanzar los (75,000 a 80,000 pesos incluyendo corralón). Suspensión definitiva: Al igual que en Monterrey, en el AICM existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal para que las autoridades se abstengan de imponer sanciones, la cual está siendo ignorada por los mandos navales y federales.

A diferencia de Monterrey, en el AICM se han delimitado puntos fuera de la zona federal, obligando a los usuarios a caminar hasta 800 metros hacia el Circuito Interior (Terminal 1) o la Av. Fuerza Aérea Mexicana (Terminal 2) para poder abordar de manera "segura".

