Naucalpan bajo fuego: 8 asesinatos en febrero y extorsiones imparables asfixian al municipio

La violencia transformó a Naucalpan en una zona de terror cotidiano dentro del Estado de México (Edomex). Los habitantes sobreviven entre robos, extorsiones y asesinatos, una realidad que consolida a este municipio mexiquense como uno de los 10 más inseguros de todo el país, según el INEGI.

Azteca Noticias documenta el abandono en colonias como El Molinito, donde los criminales operan con total libertad y el Estado brilla por su ausencia.

Homicidios a plena luz del día en Naucalpan

Apenas el 28 de febrero, a las 11:19 de la mañana, la violencia cobró dos víctimas más. Dos sujetos armados irrumpieron en una herrería de la calle Palmeras, en El Molinito, y abrieron fuego directo contra el señor Guerrero y su hijo. El doble homicidio ocurrió presuntamente por la disputa de un terreno.

“Fue el papá y el muchachito, gente muy trabajadora que no se metía con nadie. Antes podía uno andar a la 1 o 2 de la mañana, ahora le quitan a uno todo”, lamentó Trinidad Serrano, vecino de la zona.

Este caso no es aislado. Datos de la policía municipal revelan que, tan solo entre el 1 y el 25 de febrero, se cometieron ocho asesinatos en Naucalpan.

Un herrero y su hijo fueron asesinados en Naucalpan presuntamente por la disputa de un terreno.



Vecinos de El Molinito denuncian que la violencia va en aumento: solo en febrero se registraron 8 homicidios y la mayoría se siente insegura.



Una nota de @ohernandezb en… pic.twitter.com/EAtgUpjbbu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

El impuesto criminal de México: Derecho de piso

La muerte camina junto a la extorsión. Para los comerciantes, abrir la cortina atrae a los delincuentes. Laura, dueña de una mercería, relata el asedio diario: “Pasan y te intimidan, te empiezan a decir que tienes que caerle con un dinero... aquí cada quien se defiende como puede”.

Norberto, vendedor de ropa en la vía pública, confirma que la tranquilidad tiene precio. Explica que los criminales los extorsionan constantemente para cobrar “la plaza” o el piso, volviendo la situación insostenible para las familias trabajadoras.

Sin luz, sin seguridad y con focos rojos en Naucalpan Edomex

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI refleja el hartazgo social: 8 de cada 10 vecinos se sienten inseguros de vivir en Naucalpan.

Los ciudadanos denuncian que la falta de servicios básicos agrava la crisis. “A cada rato son balazos, son robos y aparte ni siquiera tenemos alumbrado”, reclama Laura.

Inseguridad en Naucalpan: Homicidios, extorsión y abandono azotan el Edomex

A este panorama se suma el Río Hondo, un cuerpo de agua convertido en foco de insalubridad y tiradero de cadáveres, donde apenas hace unos días los vecinos localizaron el cuerpo de un hombre.

Frente a esta ola delictiva, la confianza ciudadana en las autoridades locales es inexistente. Norberto resume el sentir de todo un municipio abandonado a su suerte: “Yo por las autoridades no me siento nada protegido”.

