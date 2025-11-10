Logo InklusionSitio accesible
Aparatosa volcadura y choque provocan intensa movilización de emergencia en Coyoacán, CDMX: Mientras Dormía

Mientras Usted Dormía, en la CDMX, cuerpos de emergencia atendieron una aparatosa volcadura en Coyoacán; además, una policía resultó lesionada en otro percance.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Oscar Mendoza Álvarez, Isidro Corro

Durante la madrugada de hoy, 10 de noviembre de 2025, se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la CDMX, luego de una aparatosa volcadura y un choque entre dos vehículos sobre la avenida Ejido San Francisco Culhuacán, en la colonia Presidentes Ejidales, alcaldía Coyoacán.

Intensa movilización por accidente y volcadura en Coyoacán, CDMX

El accidente provocó alerta entre vecinos y conductores que circulaban por la zona, ya que uno de los autos terminó completamente volcado sobre la cinta asfáltica, mientras el otro sufrió daños en la parte delantera.

Paramédicos y elementos de Protección Civil llegaron al lugar para auxiliar a los tripulantes, quienes resultaron con crisis nerviosa, aunque sin lesiones graves. Las maniobras para retirar las unidades se prolongaron varios minutos, lo que generó afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores habría perdido el control del vehículo tras una distracción al volante, lo que ocasionó el impacto frontal. Personal de tránsito acordonó el área, mientras los servicios de emergencia retiraban las unidades siniestradas para restablecer la circulación y no afectar el paso de los automovilistas que circulaban en las cercanías.

Una mujer policía resultó lesionada tras derrapar en motocicleta

Minutos después del accidente en Coyoacán, en otro punto de la Ciudad de México, una mujer policía resultó lesionada luego de derrapar en su motocicleta particular cuando se dirigía a su base. El percance ocurrió sobre Eje 3 Sur, en el tramo entre Peón Contreras y Antonio Plaza, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos solicitaron apoyo al 911, por lo que acudieron paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atenderla y trasladarla a un hospital cercano.

Las autoridades capitalinas exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y evitar distracciones, ya que durante la madrugada se han incrementado los incidentes viales en distintos puntos de la ciudad.

