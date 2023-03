¡Azúcar! ¿Conoce al bichón habanero? Un perrito que encantará

El perrito bichón habanero es reconocido por su pelo abundante, sedoso y fino, “es una raza muy contenta, muy feliz, muy juguetona. Tengo habanero desde los 10 años, fue un regalo de mi padre. Desde entonces no he tenido otra raza que no sea bichón habanero”, contó Maylin Amador, criadora cubana de dicha raza.

Maylin cria a esta raza de perritos hace más de 30 años y son su pasión, “es una raza muy inteligente. Lo considero el mejor. De hecho, me gustan todos, he trabajado con todos, con Fila, Rottweiler, Dobermann, Pastor Alemán, Labrador, Pug, Shih Tzu, miles de razas y no cambio al Habanero, para mí, lo tiene todo en un solo perro”, reconoció.

REUTERS/Alexandre Meneghini perrito bichón habanero

En Cuba, productos como shampoo y acondicionador para perros son muy escasos, sin embargo son muy necesarios para mantener sano el pelo del bichón habanero, lo mismo ocurre con el medicamento antipulgas.

“Se baña cada cuatro días. Si me paso un día, se llena de nudos. No puede tener ni una pulga, ni una garrapata, nada. Tengo que darle simparica es lo que le doy mensual, es un sacrificio grande mantener un habanero, no solamente en Cuba en el mundo entero”, dijo Maylin.

REUTERS/Alexandre Meneghini perrito bichón habanero

Un perrito faldero con color a habano

“Son perros simpáticos, agradables, ladradores y falderos. Es de su amo, siempre están detrás del amo. Si en su hogar tiene un bichón habanero y un doberman, el que le avisa que alguien llegó, es el bichón habanero. Es el que ladra y el que hace la bulla, característica de nosotros los cubanos”, señaló Evelio Fernández, presidente del Club Cubano de Bichón Habanero.

De acuerdo con Fernández en Cuba hay mil 500 perritos raza bichón habanero, también los hay en Argentina, Canadá, México y Estados Unidos, para conocer más de esta raza da click aquí.

REUTERS/Alexandre Meneghini perrito bichón habanero

En 2016, luego de que la Federación Canina de Cuba y la Federación Cinológica Internacional llegaron a un acuerdo, el bichon habanero obtuvo el reconocimiento oficial de ser una raza cubana.

“Hoy la tenemos otra vez, estamos muy orgullosos de que nuestro perro sea cubano y en el mundo entero ya sea reconocido como una raza auténtica cubanita, cubanita,” finalizó Fernández.