Mick Jagger recuerda a Charlie Watts y le rinde homenaje

El vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger recordó este miércoles 24 de agosto a Charlie Watts, baterista de la legendaria banda británica de rock, quien falleció hace un año.

Para conmemorar su muerte, Mick Jagger publicó un video con fotos de Watts tomadas en los años que fue baterista de la banda, desde su ingreso en 1963 hasta 2021 cuando la muerte ya no le permitió ser un integrante más de The Rolling Stones.

Thinking of Charlie today 💙 pic.twitter.com/zkP5CwZthe — Mick Jagger (@MickJagger) August 24, 2022

Hasta la próxima vez que nos despidamos

Las cuentas de Mick Jagger de Twitter, Instragram y Facebook amanecieron con un homenaje a su difunto compañero, tanto Jagger como el guitarrista Keith Richards, aseguraron que Charlie Watts era el verdadero líder de la banda.

El video con fotos de Watts dura un minuto con 40 segundos, está musicalizado con la canción de la banda “Till The Next Goodbye”, del álbum “It’s Only Rock ‘n’ Roll” lanzado en 1974 y lo tituló “Thinking of Charlie today”.

Al final del video, Mick Jagger narra que algo más que la música los unió, “extraño a Charlie, tenía un gran sentido del humor, solíamos pasar mucho tiempo juntos y momentos interesantes.”

Una amistad de décadas, “nos gustaban los deportes, íbamos al fútbol, a los partidos de cricket y teníamos otros intereses además de la música y Mick Jagger resaltó, “por supuesto, realmente extraño mucho a Charlie”.

Otro video en homenaje a Watts

También las cuentas oficiales de Twitter, Instragram y Facebook de The Rolling Stones publicaron un video en homenaje a Charlie Watts, “un año sin nuestro amado Charlie. Recordándolo a él y todas las cosas increíbles que logró en su vida”.



¿Quién fue Charlie Watts?

Charlie Watts fue un artista gráfico y músico británico que nació el dos de junio de 1941 en Londres, Reino Unido, desde 1963 fue baterista de la banda británica de rock The Rolling Stones hasta su muerte el 24 de agosto de 2021.

Watts, también fue el diseñador de las portadas de los álbumes de la legendaria banda, así como de los escenarios de las giras.

En agosto de 2021, por problemas médicos se anunció que Charlie Watts no sería parte de la gira No Filter Tour de la banda, los sustituiría el baterista Steve Jordan, siendo la primera vez en la historia de The Rolling Stones que uno de sus integrantes no estaría.

Finalmente el 24 de agosto de 2021 Charlie Watts falleció en un hospital de Londres.