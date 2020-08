El oncólogo Nelson Luiz Sperle Teich será el nuevo ministro de Salud de Brasil

Brasilia, 16 Abr (Notimex).- Luego de destituir a Luiz Henrique Mandetta como ministro de Salud de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro informó hoy que el oncólogo Nelson Luiz Sperle Teich será el titular de la dependencia, en medio de la crisis por COVID-19.

En su primer mensaje como ministro de Salud, Teich dijo que no tomará una decisión inmediata sobre las medidas de aislamiento social, las cuales han sido duramente criticadas por el mandatario, por lo que aseguró analizaría la información que se tiene para tomar una decisión al respecto.

Aseguró que el trabajo del Ministerio de Salud estará alineado con el presidente Bolsonaro, pues “todos están trabajando para que la sociedad pueda reanudar lo más pronto posible su vida”.

Durante la designación de Tich, el mandatario brasileño señaló algunas cuestiones sobre el despido del anterior ministro: “No condeno, no recrimino y no critico al ministro Mandetta, hizo lo que como médico pensó que debía hacer. El trabajo realizado hasta este momento no se ha perdido”.

Asimismo, Bolsonaro aseguró que durante su primera reunión con el ministro Tich hablaron de abrir gradualmente los empleos en Brasil, “la gran mayoría de personas humildes no puede quedarse dentro de sus casas”.

De acuerdo con medios locales, las diferencias entre Mandetta y Bolsonaro por el manejo de la crisis por coronavirus provocaron que hoy el ministro fuera separado del cargo. Mandetta había llamado en reiteradas ocasiones a la gente a respetar el aislamiento domiciliario, mientras Bolsonaro pidió que las medidas se flexibilizarán.

Hasta el momento, Brasil tiene mil 924 defunciones por COVID-19, de las cuales 188 se registraron durante el último día, por lo que la tasa de letalidad en el país llegó a 6.3 por ciento. El número de contagios ascendió a 30 mil 425, 7.4 por ciento más que ayer.