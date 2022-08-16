Afganistán a un año del regreso del gobierno Talibán

Los talibán y sus partidarios ondearon el lunes la bandera blanca y negra del grupo en las calles de Afganistán para celebrar un año desde que entraron en la capital y tomaron el poder tras una impresionante serie de victorias en el campo de batalla.

En los 12 meses transcurridos desdela caótica retirada de Estados Unidos, algunos afganos han acogido con satisfacción la mejora de la seguridad, pero han luchado contra la pobreza, la sequía, la desnutrición y la desvanecida esperanza entre las mujeres de tener un papel decisivo en el futuro del país.

La denuncia de ONU Mujeres

“La exclusión de las mujeres en todos los aspectos de la vida priva al pueblo afgano de la mitad de su talento y energías, impide a las mujeres liderar los esfuerzos para construir comunidades resistentes y reduce la capacidad del país para recuperarse de la crisis”, afirmó este lunes ONU Mujeres en el primer aniversario desde la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán.

El organismo destacó que durante estos doce meses se ha asistido a un “deterioro diario y continuo de la situación en que viven las mujeres y las niñas afganas”.

Afghanistan: As the scale of suffering continues to rise amid challenging humanitarian conditions, the UN continues efforts to ensure every person can have a dignified future.



Details of our work on the ground: https://t.co/N0SApJbDnm — United Nations (@UN) August 15, 2022

“Esto ha abarcado todos los aspectos de sus derechos humanos, desde el nivel de vida hasta el estatus social y político. Ha sido un año de creciente falta de respeto a su derecho a vivir una vida libre e igualitaria, negándoles la oportunidad de ganarse la vida, el acceso a la atención sanitaria y a la educación, y la posibilidad de escapar de situaciones de violencia”, afirma ONU Mujeres.

Del mismo modo, se denuncian las políticas de desigualdad “meticulosamente construidas por los talibanes” y se indica que Afganistán es el único país del mundo que prohíbe la escuela secundaria a las niñas, donde las mujeres están totalmente excluidas de la participación política, donde la mayoría de ellas no pueden trabajar fuera de su hogar y a las que se exige cubrirse la cara en público y disponer de un acompañante masculino cuando viajan.

Ante esta situación, el organismo destaca que “sin la plena participación de las mujeres y las niñas en todos los aspectos de la vida pública, hay pocas posibilidades de lograr una paz, una estabilidad y un desarrollo económico duraderos”.

Por ello, desde ONU Mujeres instan a las autoridades afganas a abrir las escuelas para todas las niñas, a eliminar cualquier restricción al empleo para las mujeres, a incluir su participación en la vida política de su nación, a anular todas las decisiones y políticas que les privan de sus derechos y a acabar con todas las formas de violencia contra ellas.

“Pedimos a las autoridades de facto que garanticen que las mujeres periodistas, las defensoras de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil gocen de libertad de expresión, tengann acceso a la información y puedan trabajar de forma libre e independiente, sin temor a represalias o ataques”, añadieron.

También solicitaron el apoyo de la comunidad internacional y resaltaron la importancia de apostar por las mujeres en la creación de servicios y puestos de trabajo y empresas dirigidas por mujeres.

“Esto incluye no sólo el apoyo a la prestación de asistencia humanitaria, sino también los esfuerzos continuos e incesantes a nivel político para lograr el cambio”, matizan.

Un año de apoyo continuo

ONU Mujeres recordó que seguirá apoyando a las mujeres y niñas afganas como lo ha hecho durante los últimos doce meses y que incrementará la prestación de servicios, continuará apoyando a las empresas dirigidas por mujeres y prestando oportunidades de empleo en todos los sectores.

“Décadas de progreso en materia de igualdad de género y derechos de la mujer se han esfumado en apenas unos meses. Debemos seguir actuando juntos, unidos en nuestra insistencia en que se garantice el respeto a todo el espectro de derechos de la mujer, incluidos la educación, el trabajo y la participación en la vida pública y política”, concluyeron.

