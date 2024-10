Pánico en Querétaro: Intoxicación masiva reduce el consumo de carne en Tolimán

Tolimán, un pequeño municipio en Querétaro con casi 28,000 habitantes, enfrenta una crisis sanitaria derivada del consumo de carne contaminada. Esto, luego una intoxicación masiva registrada el pasado 13 de octubre.

En el reporte, se calculaba que al menos 125 habitantes experimentaron síntomas de intoxicación, reportando fuertes mareos, dolores de cabeza y cuerpo, náuseas, vómito y temblores. Al iniciar las investigaciones de lo ocurrido se encontró una coincidencia en los pacientes: todos habían consumido carne.

Cuando se reveló que gran parte del alimento estaba contaminado, Tolimán se convirtió en el pueblo que ya no quiere consumir carne por temor a repetir la historia, además de algunos pacientes aún enfrentan secuelas de la intoxicación.

Intoxicación en Tolimán: ¿Qué sustancia contenía la carne consumida en Querétaro?

A partir de los resultados de laboratorio, se sabe que al menos 64 casos dieron positivo a clembuterol, un fármaco prohibido en animales destinados al consumo humano por sus efectos en la salud. Por lo que de inmediato, autoridades comenzaron una investigación para determinar el origen de la carne contaminada en Tolimán, Querétaro.

Familias relataron que a pesar de que fueron atendidos rápidamente, las secuelas y el miedo persisten entre los afectados, como Verónica Sánchez y sus hijos, quienes comenzaron a experimentar síntomas de intoxicación poco después de la cena.

"Éramos cuatro, los cuatro que comimos carne nos sentimos mal. Mi esposo pensó que quizá no la había lavado bien, pero yo siempre la lavo” , relata para cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué se sabe del origen de la carne contaminada en Tolimán, Querétaro?

Aunque las investigaciones siguen su curso, las autoridades municipales de Tolimán aseguran que la carne producida en la localidad está libre de contaminantes y que el origen del producto podría estar en proveedores externos.

“El rastro municipal no ha tenido problema (...)si solo hubiera sido clembuterol, no hubiera pasado a mayores, se desecha en menos de 24 horas por fluido y no fue así, entonces se observaron otros temas” narró personal de la Secretaría de Salud.

Por su parte, autoridades de salud anunciaron que se reunirá con ganaderos locales para advertir sobre los riesgos del uso de clembuterol. “Es necesario trabajar de manera preventiva para que, si uno de los introductores estaba usando sales de clembuterol, deje de hacerlo,” afirmó un portavoz de la Secretaría de Salud.

Ventas bajas en Tolimán: El pueblo que ya no quiere comer carne

A pesar de la situación, ninguna carnicería ha suspendido la venta de carne, y aunque los establecimientos permanecen abiertos, varios lucen vacíos, ya que para los pobladores de Tolimán, consumir carne ahora representa un riesgo.

“Uno compra confiando en que está en buen estado, pero nunca imagina qué es lo que puede pasar,” comentó Verónica, víctima de los efectos de la carne contaminada.