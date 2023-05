14 jóvenes se intoxican tras consumir carne contaminada en Veracruz

Lo que parecía un simple convivo se convirtió en una pesadilla para estos jóvenes del municipio de Perote en Veracruz. “Empezamos asar las carnes. Fuimos seis personas que llevamos carnes de res. Cecina para asar. En diferentes carnicerías se compró la carne,” declaró Gabriel Palacios, pastor de iglesia cristiana. Hora y media después de cenar, 14 de los 22 jóvenes presentes en el convivio comenzaron a tener síntomas adversos.

“Sentí mucho temblor. Taquicardia. Una presión el pecho, dolor de cabeza, no la aguantaba, no podía caminar. Entre dos me tuvieron que agarrar para caminar,” explicó Leonardo López Aguilar, afectado.

Por su parte Joan García, otro de los afectados comentó: “vómito, no era normal, era un vómito espumoso, diarrea, me dio miedo, pensé que no pasaba de esa noche. Hasta ahora tengo secuelas, temblorina, me agito rápido.”

“Me sentía aturdido, se me nubla lo vista. No escuchaba bien, así estuve todo el tiempo, trataba de dormir no pude estuve tres días con síntomas. Dos noches no pude descansar,” comentó otro de los afectados Jeremi Moreno.

En un primer resultado los estudios realizados en el Hospital Regional de Perote arrojaron salmonelosis y tifoidea. En un segundo estudio se informó que la causa fue intoxicación por consumir carne contaminada, ellos aseguran que es “clembuterol”.

Daniel Cervantes, otro de los afectados por el consumo de la carne comentó: “nosotros estamos preocupados por los jóvenes y ciudadanos. Nos damos cuenta que no hay certificación y regularización en las carnicerías y así como nos pasó les puede pasar a mucha gente”.

Por su parte, las autoridades aseguran que ya se toman las medidas correspondientes.

“Se mandó a personal de una brigada tecnológica hicieron ya prácticamente trabajos de inspección y análisis del origen de esta situación, estar en coordinación con ellos para hacer revisión constante en todas las carnicerías” explicó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Delfino Ortega, alcalde del municipio de Perote, Veracruz.

Los jóvenes aseguran haber vivido el susto de su vida, tienen miedo de consumir carne de res y ahora sí, dicen ya no la puedan contar.

¿Qué es el clembuterol?

El clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo. Su uso es polémico en México: está prohibido suministrarlo al ganado destinado al consumo humano, y como anabólico en la práctica del fisicoculturismo o para incrementar el rendimiento físico, pero es legal en el área médica.

Puede transmitirse a las personas que coman carne contaminada y sólo se detecta al manifestarse ciertos síntomas: taquicardia y temblor de manos. En personas que tienen cardiopatías puede ser peligroso, incluso fatal, y su empleo prolongado modifica el volumen de masa muscular.