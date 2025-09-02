VIDEO: Urgencias bajo el agua: lluvias dejan inundación en hospital de Tláhuac

Las fuertes lluvias de este fin de semana colapsaron el drenaje del Hospital de Tláhuac, ubicado sobre Av. la Turba en la Ciudad de México (CDMX), generando una gran inundación en el área de urgencias.

Se inunda el área de urgencias del Hospital de Tláhuac

Las intensas lluvias registradas este fin de semana en la Ciudad de México provocaron serias afectaciones en el Hospital General de Tláhuac, donde el área de urgencias terminó completamente inundada debido al colapso del sistema de drenaje.

Imágenes compartidas por personal médico y de enfermería muestran cómo el agua se filtró al interior de las instalaciones, afectando principalmente la zona destinada a la atención de emergencias.

De primer mundo... ¿No?



Así luce el área de urgencias del Hospital General de Tláhuac, en la #CDMX



Las #lluvias de este fin de semana colapsaron el drenaje del #hospital y generaron inundaciones en el área de urgencias.

En los videos y fotografías se aprecia el esfuerzo improvisado de trabajadores, quienes colocaron una sábana blanca en la parte inferior de la puerta principal para intentar contener el avance del agua y evitar que se extendiera a más espacios del hospital.

De acuerdo con los testimonios del personal, la situación generó momentos de tensión entre médicos, enfermeras y pacientes, ya que el agua salía por las coladeras, dificultando las labores de atención médica y el desplazamiento dentro del área.

El informe de las mentiras dice que todo está bien… así como en el hospital general de Tláhuac que con la lluvia, colapsó su drenaje e inundó el área de urgencias‼️



Ojalá los malditos oficialistas aquí se atendieran, estos son sus logros…#MxEsNuestro



Vecinos de la zona aseguran que las lluvias fueron particularmente intensas en el oriente de la capital, lo que ocasionó encharcamientos y problemas en distintas vialidades.

Falta de mantenimiento en hospitales de la CDMX

Sin embargo, la magnitud de la inundación en un hospital generó preocupación por la falta de mantenimiento en la red de drenaje y por el riesgo sanitario que implica el ingreso de agua sucia a un espacio destinado al cuidado de la salud.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si las autoridades de salud implementarán medidas para reparar los daños ni cuánto tiempo permanecerán afectadas las instalaciones de urgencias.

Mientras tanto, el personal del hospital continúa trabajando en condiciones adversas para garantizar la atención a los pacientes que acuden al hospital.