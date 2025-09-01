Lluvias intensas generan caos varias alcaldías de la CDMX: inundaciones y afectaciones viales
¡El caos ha llegado a la CDMX! Hoy, 31 de agosto de 2025, las lluvias intensas han provocado inundaciones y afectaciones viales en varias alcaldías. Las autoridades han emitido alertas rojas y amarillas para diversas zonas de la ciudad, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre las avenidas afectadas antes de salir.
Llueve sobre mojado en Coyoacán
Autoridades se aproximan para llegar a las zonas afectadas por las intensas lluvias de este domingo 31 de agosto.
@SEGIAGUA para cuándo la obra de drenaje decente en el cruce de Omega y Cerro del Agua, ROMERO DE Terreros, Coyoacán? El agua sale a borbotones por las coladeras!!! Llevamos DÉCADAS así!!! pic.twitter.com/hCFnBNjiov— Suzy (@SusiGuardado) September 1, 2025
Así el caos en Coyoacán, muchos árboles arrancados de su raíz,coches aplastados @ImagenTVMex @TelevisaTVmx @AztecaNoticias @NoticiasImagen pic.twitter.com/l65JeqPtkX— Miguel Baigts R. (@miguelbaigts) September 1, 2025
Viveros inundado
La zona de viveros en la alcaldía Coyoacán se registraron fuertes inundaciones, se espera la llegada de las autoridades para destapar las coladeras.
#viveros Coyoacán#universidad#vito alessio pic.twitter.com/z9GEoSomD7— Gustavo Mendez (@Gmendez_olmeca) September 1, 2025
Inundación en colonia Barrio Santa Catarina
Los servicios de emergencia acudieron a Francisco Sosa y Universidad, colonia Barrio Santa Catarina, en Coyoacán, debido a las inundaciones sobre la zona.
💦Se aproximan servicios de emergencia a brindar apoyo por encharcamiento sobre Francisco Sosa y Universidad, colonia Barrio Santa Catarina, @Alcaldia_Coy.— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 1, 2025
🌊 Espejo de 30 m y tirante de 30 cm.
⚒️#OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025@SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX#911CDMX… pic.twitter.com/HQUc8DXopZ
Sin luz en colonia Del Carmen
Los vecinos de la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, se quedaron sin luz debido a las intensas lluvias que se registraron durante la tarde.
De San Jerónimo a Las Flores, se encuentra inundado
Debido a las intensas lluvias en la CDMX, el tramo de Periférico, de San Jerónimo a Las Flores, se encuentra inundado, maneja con cuidado.
#AlertaVialFIA | Debido a las intensas lluvias en la #CDMX, el tramo de #Periférico, de San Jerónimo a Las Flores, se encuentra inundado.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025
Maneja con precaución.
Vía: @Rayo_celeste pic.twitter.com/XMB0akO4kR
Árboles caídos por intensas lluvias
Toma precauciones, debido a las fuertes lluvias varios árboles colapsaron sobre vehículos y casas, generando caos en la vialidad.
😳😳😳😳 después de 40 minutos de lluvia… así el saldo de árboles caídos en Coyoacán… afuera del Ghandi de Felipe Carrillo Puerto.— ♡ Jezziliciiouz ♡ (@Jezz_i3) September 1, 2025
Pd. Gracias @LibreriasGandhi por el resguardo mientras estaba la tormenta 😱 pic.twitter.com/wih3Chrdfq
Se inunda el Estadio Olímpico Universitario
Tras las intensas lluvias que se registraron en toda la ciudad, el Estadio Olímpico Universitario quedo bajo el agua.
¿Hay alguien aquí con vida? 😣— JalbeRebel (@JalbeRebel12) September 1, 2025
Se inundó el estadio olímpico universitario. 🌧️
Pumas vs Atlas. pic.twitter.com/gdb8BJuZse
Afectaciones por inundaciones en Av. San Jerónimo
Se registran fuertes inundaciones en Av. San Jerónimo y Fraternidad, colonia La Otra Banda, alcaldia Álvaro Obregón.
Inundaciones en alcaldía Álvaro Obregón
Se registran inundaciones sobre Av. Revolución y calle del Dr. Gálvez, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
Estas son las alcaldías con alerta naranja y roja
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activaron la alerta naranja en la alcaldía Cuajimalpa, en la CDMX, por intensas lluvias.
Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras, las autoridades activaron la alerta roja por presencia de lluvias y caída de granizo.
Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 31/08/2025 en la demarcación: @cuajimalpa_gob. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #Tlaloque #OperativoLluvias2025 pic.twitter.com/8yyxkQaI0n— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 1, 2025
Caos vial por lluvias intensas
Caos vial por inundaciones en avenidas de la Ciudad de México: “Caos e inundación en Revolución e Insurgentes Sur”
Caos e inundación en Revolución e Insurgentes Sur pic.twitter.com/4pyMJVx6FU— Mariana Re. Ascencio (@marianareas) September 1, 2025