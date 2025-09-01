Lluvias intensas generan caos varias alcaldías de la CDMX: inundaciones y afectaciones viales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activaron la alerta naranja en la alcaldía Cuajimalpa, en la CDMX, por intensas lluvias.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras, las autoridades activaron la alerta roja por presencia de lluvias y caída de granizo.