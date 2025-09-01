Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Lluvias intensas generan caos varias alcaldías de la CDMX: inundaciones y afectaciones viales

Intensas lluvias generan caos en la CDMX. Se registran inundaciones y afectaciones viales en varias alcaldías. ¡Consulta las avenidas afectadas y zonas con alerta roja!

Notas
Seguridad
Escrito por: Alejandra Gómez-Felipe Vera
Compartir nota
Lluvias CDMX hoy 31 de agosto 2025: inundaciones, avenidas afectadas, alcaldías con alerta roja y amarilla
Lluvias CDMX hoy 31 de agosto 2025: inundaciones, avenidas afectadas, alcaldías con alerta roja y amarilla|Celeste Lugo

¡El caos ha llegado a la CDMX! Hoy, 31 de agosto de 2025, las lluvias intensas han provocado inundaciones y afectaciones viales en varias alcaldías. Las autoridades han emitido alertas rojas y amarillas para diversas zonas de la ciudad, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse informada sobre las avenidas afectadas antes de salir.

EN VIVO

Llueve sobre mojado en Coyoacán

Autoridades se aproximan para llegar a las zonas afectadas por las intensas lluvias de este domingo 31 de agosto.

Viveros inundado

La zona de viveros en la alcaldía Coyoacán se registraron fuertes inundaciones, se espera la llegada de las autoridades para destapar las coladeras.

Inundación en colonia Barrio Santa Catarina

Los servicios de emergencia acudieron a Francisco Sosa y Universidad, colonia Barrio Santa Catarina, en Coyoacán, debido a las inundaciones sobre la zona.

Sin luz en colonia Del Carmen

Los vecinos de la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, se quedaron sin luz debido a las intensas lluvias que se registraron durante la tarde.

De San Jerónimo a Las Flores, se encuentra inundado

Debido a las intensas lluvias en la CDMX, el tramo de Periférico, de San Jerónimo a Las Flores, se encuentra inundado, maneja con cuidado.

Árboles caídos por intensas lluvias

Toma precauciones, debido a las fuertes lluvias varios árboles colapsaron sobre vehículos y casas, generando caos en la vialidad.

Se inunda el Estadio Olímpico Universitario

Tras las intensas lluvias que se registraron en toda la ciudad, el Estadio Olímpico Universitario quedo bajo el agua.

Afectaciones por inundaciones en Av. San Jerónimo

Se registran fuertes inundaciones en Av. San Jerónimo y Fraternidad, colonia La Otra Banda, alcaldia Álvaro Obregón.

Inundaciones en alcaldía Álvaro Obregón

Se registran inundaciones sobre Av. Revolución y calle del Dr. Gálvez, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Estas son las alcaldías con alerta naranja y roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activaron la alerta naranja en la alcaldía Cuajimalpa, en la CDMX, por intensas lluvias.

Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras, las autoridades activaron la alerta roja por presencia de lluvias y caída de granizo.

Caos vial por lluvias intensas

Caos vial por inundaciones en avenidas de la Ciudad de México: “Caos e inundación en Revolución e Insurgentes Sur”

CDMXClima en México

Notas