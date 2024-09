Reciben ayuda afectados por inundación en Tejupilco, Edomex

Una inundación dejó graves afectaciones en Tejupilco, Estado de México, y los afectados ya reciben ayuda. “A mí me arrastró el río. Me llevó todo este tramo aquí y me atoré hasta allá abajo y me agarré de un árbol”, recordó Mayolo Mondragón.

Dura experiencia la inundación que causó el desbordamiento del río “Rincón de López” en Tejupilco. Las casas con mayores daños no debieron construirse en esa zona que reclamaron las aguas hace una semana. Las familias damnificadas no podrán volver a ese lugar.

“Insisto, buscar un lugar donde sea seguro para no tener una casa de 4 o 5 años sino una casa permanente. Ya quedamos con el presidente municipal de buscar un espacio que garantice la mejor situación para construir una casa”, dijo Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Entregan despensas a afectados por inundación en Tejupilco

Ya se entregaron despensas a los afectados y en breve, comenzará el censo de daños para posteriormente reponer enseres domésticos. En tanto, se atienden otras necesidades.

“Ya tenemos aquí a Protección Civil estatal, tenemos a CAEM (Comisión del Agua del Estado de México), Secretaría General de Gobierno, Salud, tenemos la Caravana Jurídica para tramitar algunos papeles, como el acta de nacimiento o CURP”, señaló la gobernadora.

A una semana de la inundación, el avance de limpieza y desazolve en las calles es del 80 por ciento. El fin de semana comienza la desinfección de los hogares inundados.