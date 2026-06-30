Como cada año, limpian lodo de inundaciones en Chalco; agua superó el medio metro de altura

En el Estado de México, decenas de casas fueron afectadas por una inundación derivada de la crecida de un río que atraviesa la zona del fraccionamiento Pueblo Nuevo, en Chalco.

¿Qué pasó en el fraccionamiento Pueblo Nuevo en Chalco?

El agua llegó a superar el medio metro de altura, lo que se evidencia en las marcas de humedad en las paredes de las viviendas. Debido a la rapidez con la que ocurrió la anegación, los habitantes no pudieron salvar muchas de sus pertenencias.

Este 30 de junio de 2026, las autoridades locales acudieron para emplear maquinaria pesada y remover toneladas de lodo y basura.

La problemática recurrente de las inundaciones en Chalco

Sin embargo, este escenario no es nuevo, ya que año con año se repite la situación en la cual las inundaciones son el pan de cada día durante la temporada de lluvias, con lo que pierden aparatos como refrigeradores o muebles.

Ante ello, los habitantes del fraccionamiento Pueblo Nuevo piden que haya soluciones definitivas para evitar que este desastre se repita.

