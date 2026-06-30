Muere conductor involucrado en el atropellamiento durante los festejos en Cabo San Lucas

Se informó que Roberto Arellano Acevedo, el hombre que habría sido agredido por una multitud tras el atropellamiento durante los festejos masivos en Cabo San Lucas, falleció esta mañana tras los hechos ocurridos.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Renteria fue quien envió el aviso a través de sus redes sociales. “ lamentamos. Informarle el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado. Nuestras condolencias a la familia”, escribió.

Cómo fue el atropellamiento masivo que dejó 17 personas heridas en Los Cabos

Lo que comenzó como una celebración eufórica en la avenida Lázaro Cárdenas de Los Cabos, tras la histórica victoria de México frente a Chequia, terminó en tragedia.

Durante el festejo masivo, un grupo de aficionados rodeó y comenzó a golpear un automóvil, una reacción lamentablemente común en este tipo de aglomeraciones.

🔴 Esta noche, un tipo arrolló a una multitud que celebraba el 3-0 de México en Cabo San Lucas.

🔴 El conductor del auto negro aceleró y se fue encima de la gente, dejando 1 persona sin vida y varios lesionados.

🔴 La gente bajó del auto al conductor.#mexico #viral #ultimahora pic.twitter.com/D7rJrSUoj2 — News San Miguel (@NewsSanmiguel) June 25, 2026

La tensión escaló cuando el conductor, intentando escapar del tumulto, aceleró contra la multitud, dejando a varias personas atropelladas sobre el asfalto.