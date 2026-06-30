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Muere conductor involucrado en el atropellamiento durante los festejos en Cabo San Lucas

Tras el incidente del miércoles pasado, murió Roberto Arellano Acevedo. Autoridades de Los Cabos confirmaron su deceso luego de ser linchado por los presentes.

Muere conductor involucrado en atropellamiento masivo en Cabo San Lucas tras ser agredido por la multitud
|Captura de video

Escrito por: Ollinka Méndez

Se informó que Roberto Arellano Acevedo, el hombre que habría sido agredido por una multitud tras el atropellamiento durante los festejos masivos en Cabo San Lucas, falleció esta mañana tras los hechos ocurridos.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Renteria fue quien envió el aviso a través de sus redes sociales. “ lamentamos. Informarle el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado. Nuestras condolencias a la familia”, escribió.

Cómo fue el atropellamiento masivo que dejó 17 personas heridas en Los Cabos

Lo que comenzó como una celebración eufórica en la avenida Lázaro Cárdenas de Los Cabos, tras la histórica victoria de México frente a Chequia, terminó en tragedia.

Durante el festejo masivo, un grupo de aficionados rodeó y comenzó a golpear un automóvil, una reacción lamentablemente común en este tipo de aglomeraciones.

La tensión escaló cuando el conductor, intentando escapar del tumulto, aceleró contra la multitud, dejando a varias personas atropelladas sobre el asfalto.

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