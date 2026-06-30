“Ya estuvo suave": Activista amenaza con lanzarse al vacío para pedir audiencia con la gobernadora de Morelos; sólo así la reciben

En medio de una conferencia para defender el tarifazo al transporte público en Morelos, una activista por los derechos de las personas con discapacidad amenazó con lanzarse desde un barandal en el Palacio de Gobierno de la entidad, luego de que por dos años no fuera recibida por la mandataria estatal Margarita González Saravia.

Crisis en Morelos: Activista amenaza con lanzarse tras rechazo de la gobernadora

Beatriz Maldonado Fragoso, directora del Movimiento Morelense por la Discapacidad y los Derechos Humanos, se sentó en el pretil de uno de los barandales y exigió ser recibida por González Saravia y sentenció que ninguno de los funcionarios de la entidad conoce las necesidades de las personas con discapacidad.

“Ya estuvo suave, yo también pedí hablar con cada uno de ustedes y ninguno tiene el conocimiento de las personas con discapacidad. ¡Ninguno! Por eso, ¡que venga la gobernadora! (...) Llevo dos años solicitando una audiencia”, afirmó Maldonado Fragoso.

💸♿¡Escándalo en Palacio de Gobierno! Mientras el Gobierno de Margarita González Saravia sale a defender el aumento al transporte público, argumentando que es una "medida con sentido social", la situación escaló a un punto crítico: Beatriz Maldonado, Directora del Movimiento… pic.twitter.com/z41rZJ8jqj — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 29, 2026

¿Por qué aumentó la tarifa del transporte público en Morelos?

Tras la protesta en la cual la activista puso su vida en riesgo, sólo así fue recibida en audiencia por la gobernadora de Morelos, después de haber sostenido una conferencia de prensa donde anunciaba descuentos a estudiantes y adultos mayores en el transporte público. Esta acción viene luego de autorizar un incremento del 30% en la tarifa de dicho servicio, con lo que el costo mínimo pasó de 10 a 13 pesos.

Diversos integrantes de colectivos de Cuernavaca mantienen un plantón en el Palacio de Gobierno, con el fin de que la mandataria anule el incremento a la tarifa del transporte público. Incluso amenazaron con iniciar una huelga de hambre para impedir que entre en vigor el tarifazo, planeado para comenzar el 1 de julio de 2026.

Cansada de NO obtener respuesta del @GobiernoMorelos a su petición de transporte inclusivo y NO al aumento a la tarifa mínima, la representante del Movimiento Morelense x la Discapacidad Beatriz Maldonado Fragoso exigió atención sentada del barandal del segundo piso de Palacio pic.twitter.com/i3P0R11PKC — Monydelsol (@monydelsol) June 29, 2026

La falta de accesibilidad en el transporte público de Morelos

A pesar de las protestas, Margarita González Saravia defendió el aumento a la tarifa del transporte, ya que alega que el gobierno prioriza recursos para los programas sociales.

Aunque las personas con discapacidad están exentas de pago de tarifa en el transporte público, las unidades no están adaptadas ni son accesibles para dicho sector de la sociedad.

