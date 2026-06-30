¡Otra vez bajo el agua! Fuertes lluvias provocan inundaciones en Tlalnepantla, Edomex; llevan tres días

Las intensas lluvias en el Estado de México (Edomex) provocaron nuevas inundaciones en los accesos principales a casas habitación, ubicadas en el municipio de Tlalnepantla, lo que generó complicaciones para vecinos y automovilistas.

Vecinos de la zona aseguran que este problema se ha repetido durante los último tres días debido a las lluvias en el Edomex; piden una solución definitiva.

Afectaciones en Tlalnepantla por fuertes lluvias en Edomex

Hasta el momento, las afectaciones para este 30 de junio 2026, se concentran únicamente en uno de los accesos a las casa habitación y son consideradas menores; sin embargo, brigadas de servicios de emergencia y personal de apoyo permanecen en la zona realizando labores para desalojar el agua y evitar que la situación se agrave.

Afortunadamente, las inundaciones de este lunes no dejaron daños graves ni personas afectadas; sin embargo, los habitantes aseguran estar hartos de esta situación.

Inundaciones en Tlalnepantla dejan casa afectadas; rescatan familias y adultos mayores

No es la primera vez. El pasado fin de semana, las intensas lluvias que azotaron algunos municipios del Estado de México provocaron afectaciones en decenas de viviendas en Tlalnepantla, dejando atrapadas a varios ciudadanos al interior de sus casas.

Elementos del Heroico de Bomberos realizaron el recate de familias, entre ellas adultos mayores, así como una persona enferma que no podía salir por sus propios medios. También lograron el rescate de algunas mascotas.

Al lugar también llegaron lanchas para evacuar a los habitantes, quienes ya se encontraban desesperados por salir para conseguir alimentos y atender sus necesidades básicas.

Reportes indican que la inundación se agravó debido a la falla del cárcamo del Río de los Remedios, lo que impidió el desfogue oportuno del agua.

🌧️ Inundación deja incomunicadas a familias en #Tlalnepantla



Más de mil 600 familias de la unidad habitacional Paseos del Ferrocarril, en Reyes Ixtacala, permanecen afectadas por el agua.



Bomberos apoyan con lanchas para rescatar a vecinos, mientras viviendas y vehículos… pic.twitter.com/Ia6MrXphsB — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 28, 2026

¿Por qué hay inundaciones en Tlalnepantla, Edomex?

Según vecinos de Tlalnepantla las inundaciones de los últimos tres días, han sido provocadas por las fuertes lluvias en Edomex, así como por el desbordamiento del Río de los Remedios.

Habitantes afectados solicitan a las autoridades un solución definitiva para prevenir nuevas inundaciones en esta zona.