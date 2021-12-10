Inundaciones provocadas por tormenta “Barra” dejan un muerto en España

Este viernes falleció la primera persona en España a causa de las inundaciones registradas en los últimos días por la tormenta “Barra” encendió las alarmas por los desbordamientos.

Las autoridades locales informaron que la víctima fue una mujer de 49 años de edad, quien falleció tras caerle el techo de un cobertizo cuando se encontraba dentro de su vehículo en la localidad Navarra de Sumbilla.

Al lugar se desplazó la Policía Foral de Elizondo quienes rescataron el cuerpo de la mujer fallecida.

AVISO:#temporal golpea el norte de #España 🇪🇸

Inundaciones esta mañana en la región de #Pamplona así la calle Ultzama de Villava.

Créditos 🎥 Roberto Cámara Moreno

Vía @RoberCamara pic.twitter.com/N5QryZGBYZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 10, 2021

La tormenta “Barra” provocó lluvias torrenciales desde el miércoles, lo que llevó al descongelamiento de la nieve en las zonas más altas, provocando una rápida crecida de ríos.

Inundaciones provocan caos en España

En Pamplona, la gente tuvo que navegar en kayak para poder desplazarse por las calles inundadas, mientras los socorristas se metían al agua que les llegaba la cintura para sacar a las personas.

En el centro de Villava, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de España, las casas estaban sumergidas hasta el techo.

El gobierno regional declaró el nivel 2 de emergencia por inundaciones y dijo que era probable que se dieran condiciones similares el sábado, con el foco de la inundación dirigiéndose al sur, hacia la ciudad de Peralta.

"El problema ya no va a ser tanto en la precipitación que caiga sino en la punta de los ríos.", dijo a la prensa la secretaria regional del Interior, Amparo López.

Graves inundaciones tras fuertes lluvias y el desbordamiento del río Arga, en la provincia de #Navarra, #España 🇪🇸 [10/12/2021] pic.twitter.com/ICTnh3Uio0 — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) December 10, 2021

Agentes de Policía Municipal de Pamplona rescataron a 23 personas a lo largo de la mañana en siete intervenciones a causa de las inundaciones, principalmente en la zona de la Rochapea.

Además, y como labor preventiva para evitar destrozos, desde primeras horas de la noche el cuerpo policial local se encargó de retirar vehículos de zonas inundables. En total, entre la noche y la mañana se retiraron de las calles más de 250 vehículos, informaron las autoridades de España.

