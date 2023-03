¿Dónde quedó la investigación a México y sus fronteras?

De todas la redes sociales, mi preferida es Twitter porque es instantánea, y porque nos obliga a expresar ideas e información en forma muy concisa. Twitter es para ir al grano. Además lo divertido es cuando te saltan enfrente los que gustan de contradecir solo para provocar. Una novia española que tuve cuando era joven hablaba con una Z profunda... y con mucha chispa se refería a esos a quienes les gusta llevar la contraria, por llevarla. “Ezos” decía, “Zon loz que preguntan” ... “De que oztiaz se trata, que yo me opongo”.

Twitter, más que seguidores, te da la oportunidad de desarrollar amistades de lejos con gente que de otra manera no tendrías la fortuna de conocer.

A mis tuits hay muchos que los recuerdan, y que ahora me exigen que les de referencias y fuentes de información. Otros, simplemente llevan mejor cuenta que yo mismo de lo que reportó. Por eso hoy, estoy respondiéndole a una de mis seguidoras y amigas en Arizona. Mi fiel tuitera, esta semana, me interpeló pidiendo una explicación que ciertamente le debo. “Oye Armando”, me escribió “Tu dijiste que los republicanos del congreso en Washington investigarían como México maneja sus fronteras en cuanto se hicieran cargo de la cámara baja. Eso fue el 3 de enero, y mira ya casi estamos en marzo, y ¿ Por qué no han investigado nada ?”

La verdad, ¡qué buena pregunta!

La respuesta va a tomar más que 280 caracteres responderla.

Primero , porque la promesa la hicieron los republicanos de la cámara de representantes cuando pensaban que barrerían con las elecciones en noviembre. Cuando creían que el país, les daría una mayoría enorme en las dos cámaras del congreso. Hoy ya sabemos que en la pasada elección de noviembre, les fue peor de lo que anticipaban. Esa nueva realidad los está obligando a legislar, pero cuidando que el producto final permita llegar a un pacto con los demócratas.

Cualquier nueva ley migratoria, necesitará de mucho espacio para lograr un compromiso que convenza a los demócratas de apoyarlo, tanto en la cámara baja como en el senado. Especialmente con los senadores, en donde los republicanos hoy son minoría. Si esas condiciones no se dan, cualquier esfuerzo en las dos cámaras del congreso resulta en una vil pérdida de tiempo.

El canal Fox de noticias, que en Estados Unidos se convirtió en el oráculo de la derecha, es el único que todos los días y a todas horas reporta sobre la "...mexican invasion” en la frontera sur.

Fox News lo hace porque los republicanos siguen convencidos que el tema migratorio es lo mejor que pueden usar para reducir la figura presidencial de Joe Biden. Además, la crisis migratoria es lo que mejor se presta para llamar al presidente y a los demócratas, indecisos e indolentes. En el “canal de noticias” Fox, acusan a los demócratas de: a propósito estar cambiando a Estados Unidos "... para que sea una isla socialista del tercer mundo, con fronteras abiertas”.

La realidad es otra

No hay una invasión de migrantes pero si una crisis muy difícil de manejar. La patrulla fronteriza dice que en enero, los números de migrantes disminuyeron, de los más de 200 mil que se vieron cada mes desde junio hasta el final del 2022. Pero créame, tomando a la historia reciente como referente, aún si eso continua en el 2023, será muy difícil mantener las puertas de Estados Unidos selladas.

Esta vieja realidad tiene dividido a todo el congreso de EEUU., donde se dan cuenta de que las soluciones efectivas y reales son muy difíciles de encontrar.

La segunda razón , es que los desacuerdos internos sobre el tema de la seguridad fronteriza ya aumentaron las tensiones entre los congresistas republicanos moderados y los republicanos más conservadores. Los republicanos siguen estando unidos en su creencia, de que el nivel récord de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes a lo largo de la frontera equivale a una crisis. En lo que no están de acuerdo es en cómo resolverlo.

Esta semana, el Comité de Asuntos Jurídicos, se llevó sus carpas desde Washington y las montó en la mera frontera entre Arizona y México. Ahí mismo los miembros del comité entrevistaron bajo juramento a los comandantes de la patrulla fronteriza y los Sheriffs locales. Claro, que esos dos grupos estuvieron más que felices de contarles desde sus asientos de primera fila, que ellos pueden diariamente contemplar a la distancia el fin de Estados Unidos como república democrática. Los sheriffs le dijeron al comité que las hordas de inmigrantes están llevando también a Arizona a una destrucción, que está más que anunciada.

LEAH MILLIS/REUTERS ¿Dónde quedó la investigación a México y sus fronteras? REUTERS/Leah Millis

La civilización está llegando a su fin por culpa de tanto “mexican”

Si usted lee alguna de las publicaciones de la derecha estadounidense, o ve sus canales de televisión, seguro se da cuenta de la enorme cobertura de las audiencias de los congresistas republicanos en la frontera con México. Si usted solo ve a los otros canales de noticias o lee a la prensa regular, seguro se lo perdió porque nadie más los cubrió.

Lo que le debo contar es que en la Casa Blanca nunca se pierden nada en la prensa de oposición. Por eso en esta misma semana, mientras los republicanos tenían el gran espectáculo en Arizona, el gobierno de Joe Biden publicó una nueva regla: “Que obliga a los migrantes que viajen en su camino a Estados Unidos y pasen antes por México o por cualquier otro país , incluida toda Centroamérica, a solicitar asilo en esos países, ya no en Estados Unidos”.

La que Biden armó con esa orden

La orden del presidente Biden llevó a los demócratas a rasgarse las vestiduras en público. Los legisladores demócratas y los defensores de los inmigrantes echaban chispas acusando a Biden de violar el sagrado principio de asilo, que en Estados Unidos era sacrosanto.

¿Cómo puede Biden, cometer una traición tan grande?

¿Cómo puede exigir que la gente pida asilo en otro país, y ni siquiera darles la oportunidad de pedirlo aquí?

La realidad, otra vez, no es que Biden haya violado nada. Lo que hizo fue adelantarse a la jugada de los republicanos y meterles un gol, con su propio balón, cuando menos lo esperaban.

EEUU efectivamente se ha cerrado a siquiera considerar asilo para extranjeros cuya vida y destino estén en peligro.

¿Cómo lo hizo? --- Otra vez, ¡qué buena pregunta!

Cuando el congresista Kevin McCarthy buscaba el apoyo de la ultra derecha para ser presidente de su cámara, prometió aprobar lo que llamó, "... Un nuevo y único plan de seguridad fronteriza”.

Entre los borradores del plan, hubo tres páginas redactadas por Chip Roy, un congresista republicano de Texas, que llevaba como título... “Ley de Seguridad y Protección Fronteriza”, el borrador decía que..."El plan autorizaría a las autoridades de inmigración a rechazar a los inmigrantes en la frontera para que Estados Unidos pueda mantener el “control operativo” de esa vastísima zona.”

Pero ese plan, del congresista Roy, fue rechazado en la cámara baja y como los republicanos tienen una ventaja tan chiquita de 11 votos, cada vez que algo se les cae, tienen que buscar algo nuevo que se le parezca... y en eso estaban--- Cuando... ¡Bam! Biden se les adelantó con su orden ejecutiva que al final logra lo mismo que querían hacer los republicanos, pero... ¡sin tanto aspaviento!

Y ahora... ¿Qué va a pasar? ¿Habrá nueva ley para la frontera?

Hoy, casi en marzo del 2023, es de dudarse. En primera, porque la orden ejecutiva de Biden va a desinflar mucho las ansias locas de la gente por seguir llegando hasta la frontera. La gente se está dando cuenta de que ya no van a entrar a Estados Unidos pidiendo asilo. Quizás ahora habrá quienes quieran asilarse en México, aunque es de esperar que montones se queden en la frontera del lado mexicano, pero sin papeles.

Otro problema: el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes, se va a quedar cojo, porque ni un solo demócrata miembro de ese comité asistió a ninguna de sus audiencias en Arizona.

Los republicanos continuarán viajando a la frontera con México, para arengar a la gente que aún se crea el cuento de que habrá nuevas leyes que obligaran a México a tener soluciones a la inmigración desenfrenada. Mientras, y tristemente, el tema migratorio seguirá siendo usado por los políticos del congreso, no para solucionar una crisis, sino para aventarlo de un lado a otro como si fuera pelota vasca, de esas en el frontón, que nunca se sabe dónde rebotarán... pero que por eso sirven para dar un buen espectáculo.

Como punto final , solo considere usted que el comité judicial de la cámara baja del congreso de EE UU, durante todo el 2021 y el 2022 tuvo un presupuesto para viajes de casi 8 mil dólares. En el congreso actual para el 2023 y el 2024, ese presupuesto de viajes aumentará a 263 mil dólares. Es el mejor indicador de que el show republicano sobre inmigración en la frontera con México va a seguir de gira artística.

Le dije que la respuesta tendría que ser de más de 280 caracteres. Por lo menos ahora usando 8,631 caracteres ya le pude explicar: ¿Dónde quedo la investigación a México y sus fronteras?