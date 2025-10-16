Falso despojo en CDMX: Fingen ser actuarios e intentan apropiarse de propiedad en el Centro

Un grupo de aproximadamente 60 personas, entre ellos dos supuestos actuarios, intentaron ejecutar un desalojo ilegal en un edificio del Centro Histórico de la CDMX durante la madrugada de este jueves, pero huyeron al ser confrontados por las autoridades capitalinas.

De manera concreta, el incidente ocurrió en el inmueble marcado con el número 4 de la calle República de Ecuador, donde los falsos funcionarios y un grupo de cargadores comenzaron a sacar las pertenencias de los habitantes a la calle.

La intervención del Gabinete de Atención y Prevención contra Despojos del Gobierno de la Ciudad de México frustró el intento de apropiación del inmueble, aunque no se reportaron personas detenidas; todo esto a pesar de que los afectados denunciaron haber sido amenazados con armas de fuego, por lo que anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes.

#Almomento Un intento de despojo se intentó llevar acabo en un inmueble del Centro de la Ciudad de México.@PLATA11CDMX con el reporte pic.twitter.com/wNolFSzOJE — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025

¿Qué pasó en la calle de Ecuador, en el Centro CDMX?

Alrededor de las 5:00 de la mañana, se emitió una alarma de auxilio por un presunto intento de desalojo en la colonia Centro. Según el testimonio de los habitantes, un grupo de unas 60 personas, identificadas como cargadores y lideradas por dos supuestos actuarios, irrumpió en el edificio y comenzó a sacar sus muebles y pertenencias a la vía pública.

Al lugar acudió personal del Gabinete de Atención y Prevención contra Despojos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) para verificar la legitimidad de la diligencia. Los funcionarios solicitaron a los supuestos actuarios la documentación que acreditara el procedimiento legal; sin embargo, estos se negaron a presentarla.

Al notar la llegada de más patrullas de la SSC, los falsos funcionarios y el grupo de cargadores decidieron huir del lugar en distintas direcciones, sin que fuera posible su detención.

El comunicado del Gobierno de la CDMX por el intento de despojo en el Centro este jueves 16 de octubre

Vecinos denunciarán robo y amenazas tras intento de despojo en el calle Ecuador

Tras la huida de los agresores, los habitantes del edificio comenzaron a reingresar a sus hogares los bienes que habían sido sacados a la calle.

Las víctimas señalaron a las autoridades que, durante el intento de despojo, fueron amenazados con armas de fuego y que sufrieron el robo de algunas de sus pertenencias, por lo que anunciaron que presentarán las denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, a través del Gabinete especializado y la SSC, se mantendrá presencia en el lugar para resguardar la integridad de los vecinos e “inhibir cualquier intento de desalojo irregular”.