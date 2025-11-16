Abuso policial en marcha de Generación Z en CDMX: encaran a autoridades y responden

La participación de los oficiales de la Secretaría de Seguridad (SSC) en la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX) puso en duda su actuación, pues algunos quedaron registrados en video agrediendo a ciudadanos en el Zócalo.

En un corte informativo, Pablo Vázquez, titular de la SSC de CDMX, y César Cravioto, secretario de Gobierno, dieron a conocer el número de policías heridos, pero fueron cuestionados por qué no decir el de ciudadanos lesionados por los oficiales.

¡Actos vi0lentos contra manifestantes!



Elementos de la Policía de la #CDMX fueron captados agrediendo a distintos protestantes que estuvieron presentes en el Zócalo.



Asimismo, empujones, escudos y macanas, los uniformados reprimieron a la ciudadanía.https://t.co/EgcCx3WvRT… pic.twitter.com/a6QaWD1qp6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2025

Gobierno de CDMX justificó actuación de policías en marcha

Al ser cuestionados por una reportera en conferencia de prensa en las instalaciones de la SSC de CDMX, sobre el saldo de los lesionados y los policías que agredieron a las personas, el gobierno justificó los hechos y respondió a los videos de los policías agrediendo.

Todo comenzó cuando la reportera recordó que en el balance de la marcha del 2 de octubre de 2025, se dio un saldo de policías heridos, pero no de ciudadanos.

Lo anterior en el sentido de saber si esto forma parte de una narrativa del gobierno de CDMX en ocultar posibles actos de violencia de los policías en una marcha en la que incluso una menor fue gaseada.

Menor fue gaseado durante marcha en #CDMX



Realizando actos de represión, autoridades gasearon a un menor presente en la #MarchaNacional de la #GeneraciónZ que se llevó a cabo en distintas ciudades de #México.



La víctima tuvo que ser asistida por otros manifestantes presentes… pic.twitter.com/r40raFqyRO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2025

Ante la multitudinaria marcha de este sábado, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, culpó a los manifestantes de agresiones y de la violencia que se desató este sábado en el Zócalo.

Con un discurso que nuevamente buscó descalificar la protesta, no distinguió entre los encapuchados de negro que llegaron directo a derribar las vallas que rodeaban Palacio Nacional y los ciudadanos de todas las edades que marcharon pacíficamente en demanda de paz y seguridad en México.

"Mientras la manifestación fue pacífica, no hubo ningún contacto entre los elementos de la policía de la ciudad y los manifestantes. Que si se dio un contacto, fue porque una parte de los manifestantes empezaron a actuar no de manera pacífica, sino de manera violenta, y que si se dio el contacto, fue porque la valla que pusimos (alrededor de Palacio Nacional) para evitar ese contacto, la abrieron no la policía de la ciudad, sino este grupo de manifestantes que iban a provocar", dijo César Cravioto.

Pablo Vázquez dijo que hubo 20 personas con lesiones menores y que fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que sus policías buscaron contener a un grupo de encapuchados violentos y organizados y no reprimir a los manifestantes de la marcha de este sábado, ante las imágenes de sus elementos, enfrentándose hasta con piedras.

Revolución juvenil inspirados en la bandera de ‘One Piece’

Captan a policías de CDMX golpeando a personas en el Zócalo

Oficiales fueron grabados golpeando a personas que se encontraban en la explanada del Zócalo, pero en estas agresiones, eran demasiados los policías para reprimir incluso a personas que no estaban cometiendo disturbios.

No solo ello, sino que incluso, reporteros de Fuerza Informativa Azteca (FIA) y de ADN Noticias, entre otros periodistas, fueron reprimidos cuando se encontraban documentando lo que pasaba.

Incluso una joven fue agredida por un grupo de policías, quienes le pegaron con el escudo, le jalaron el caballo en al menos dos ocasiones y su novio, al ver la situación, se acercó a defenderla, pero lo retuvieron.

Pablo Vázquez expresó que "los policías actuaron de manera ejemplar" bajo un protocolo que se implementa en marchas, pero si hubiera actos contrarios al reglamento serán investigados.

"El actuar de mis compañeras y compañeros, ante una clara y evidente provocación, fue un actuar ejemplar que privilegió en todo momento y de manera general el desescalamiento".

Informó que hay 60 policías lesionados, 40 fueron trasladados al hospital, mientras que se trabaja para identificar a los responsables. En tanto, 20 personas fueron remitidas al Ministerio Público y 20 ante el Juzgado Cívico.